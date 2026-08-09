Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au întâlnit cu publicul în primele două zile de festival, pe 7 și 8 august, dar apar în fața fanilor și pe 9 august, la Summer Well 2026. Iar Chef Richard Abou Zaki a venit special din Italia în România pe 8 august 2026!

„Atmosfera de la Summer Well este electrizantă. Ne-am bucurat din tot sufletul să revenim aici”, a spus chef Alexandru Sautner în exclusivitate pentru Libertatea. Iar el a fost completat de chef Orlando Zaharia: „Aseară ne-am reunit toți patru la standul «Chefi la cuțite» de la Summer Well și a fost o explozie de bucurie care m-a încărcat cu atâta energie pozitivă”!

Și chef Ștefan Popescu a vorbit în exclusivitate pentru Libertatea despre experiența de la Summer Well: „Summer Well este în primul weekend după aniversarea mea, așa că simt experiența frumoasă de aici ca pe un cadou minunat de ziua mea”!

Cei patru jurați de la „Chefi la cuțite” s-au întâlnit cu publicul

Chef Alexandru Sautner a pregătit aseară, pe 8 august 2026, și va găti asta și în ultima zi de festival: focaccia proaspătă umplută cu o porcheta suculentă și crocantă în același timp. Chef Orlando Zaharia a dus mai departe tradiția pregătind din nou sandwich-ul consacrat la restaurantul lui, „Puterea gustului”, cu brisket afumat, ciuperci, maioneză cu trufe, brânză brie topită și brânză cheddar.

Chef Ștefan Popescu pregătește și în seara aceasta, pe 9 august 2026, loaded pulled pork sandwich, cu ceafă de porc gătită lent și cel mai delicios sos barbeque. Iar chef Richard Abou Zaki a adus scarpetta în stil italian cu ragu la Summer Well 2026.

„Serile de la Summer Well sunt magice. Am venit din Italia pentru întâlnirea cu publicul de la standul «Chefi la cuțite» pe care abia am așteptat-o și pentru care am pregătit un preparat care are în spate o poveste cu enoție”, a spus chef Richard Abou Zaki în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Chef Richard Abou Zaki are o întreaga poveste legată de acest preparat, pe care l-a denumit „Amintiri din copilărie”! Este un preparat inspirat din unul dintre cele mai iubite gesturi ale gastronomiei italiene: scarpetta. O reinterpretare elegantă a unui gust care vorbește despre familie, tradiție și copilărie: la baza preparatului se află o felie de pâine artizanală înmuiată în sos de roșii, moale și plină de savoare. Deasupra se așază un ragu italian gătit lent, bogat și intens, iar totul este completat de o spumă fină de Parmigiano Reggiano maturat 36 de luni, care adaugă cremozitate.

Preparatul lui chef Richard Abou Zaki este un omagiu adus gesturilor simple care rămân în memorie pentru totdeauna. „Pentru că, uneori, cea mai frumoasă amintire este o bucată de pâine înmuiată în sosul rămas la finalul mesei”, spune el.

Cât costă preparatele la standul Antena 1 de la Summer Well 2026

Toate cele patru preparate ale juraților de la „Chefi la cuțite”, emisiune difuzată de Antena 1 în fiecare primăvară și toamnă, se găsesc la standul de la Summer Well al show-ului și costă 65 de lei fiecare.

Tot la standul celor de la Antena 1 de la Summer Well 2026 festivalierii mai pot mânca pui la rotisor (49 de lei), cartofi zdrobiți (24 de lei), legume la plită (24 de lei) sau chef’s burger (62 de lei).

Pe lângă preparatele de la standul „Chefi la cuțite”, festivalierii mai pot mânca la Summer Well 2026 burgeri de la Furgoneta sau Yoyo Burgers, pizza de la Latin Pizza sau înghețată de la Gioelia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE