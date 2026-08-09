Saga conducerii fără permis

Procurorul a susținut că se pot retracta doar depozițiile date împotriva unei persoane, nu și cele în favoarea acesteia, iar judecătorul se va pronunța odată cu fondul.

Judecătoria Sectorului 3 are pe rol cel din urmă dosar penal în care e vizat Dănuț Lupu – mijlocaș al echipei naționale de fotbal masculin între anii 1989-1998 și internațional român în anii 90 – pe care polițiștii de la Rutieră l-au prins pe picior greșit de trei ori:

23 octombrie 2017 – Dănuț Lupu a fost prins fără permis la volanul unui BMW X5 pe DN E85 pe raza localității Garoafa, jud. Vrancea. A fost condamnat la 6 luni cu amânarea executării de către judecătorii de la Curtea de Apel Galați pe 23 iulie 2020.

– Dănuț Lupu a fost prins fără permis la volanul unui BMW X5 pe DN E85 pe raza localității Garoafa, jud. Vrancea. A fost condamnat la 6 luni cu amânarea executării de către judecătorii de la Curtea de Apel Galați pe 23 iulie 2020. 30 iulie 2020 – La o săptămână de la prima condamnare, fostul mijlocaș a fost prins din nou la volanul unui Volvo, fără permis, în timp ce conducea pe DJ 602, în comuna Domnești, jud. Ilfov. Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare.

– La o săptămână de la prima condamnare, fostul mijlocaș a fost prins din nou la volanul unui Volvo, fără permis, în timp ce conducea pe DJ 602, în comuna Domnești, jud. Ilfov. Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare. 18 iunie 2022 – Cu o decizie definitivă de amânare a pedepsei și cu un proces penal pe rol pentru a doua faptă, Dănuț Lupu a fost prins la ora 14.15, în timp ce conducea cu permisul anulat pe strada Postăvarului din București. De aici a rezultat al treilea dosar penal pe numele fostului fotbalist.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București l-au trimis în judecată pe Dănuț Lupu pe data de 27 noiembrie 2023, când fostul fotbalist se afla deja în pușcărie, în urma condamnării definitive din al doilea dosar.

Pe lângă fapta de conducere a unui autovehicul fără permis, Dănuț Lupu a mai fost acuzat și de instigare la mărturie mincinoasă, după ce ar fi determinat-o pe soția lui, dar și pe un apropiat, Teodor Daniel Eremia, să declare că nu el era la volan.

De ce nu intră Dănuț Lupu în „liga” marii prescripții

Noul „meci” între Dănuț Lupu și procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 este încă în etapa de fond, după 1 an și 4 luni petrecuți în procedura de cameră preliminară.

Cum Dănuț Lupu are deja două condamnări „la activ” pentru conducere fără permis, instanța nu poate pronunța decât o condamnare cu executare, așa cum s-a întâmplat în 2023, când fostul internațional a fost trimis „în cantonament” la Rahova în perioada 8 octombrie 2023 – 3 aprilie 2024.

Dacă faptele erau comise înainte de 2022, atunci când Curtea Constituțională și Înalta Curte au dat startul „marii prescripții”, fostul mijlocaș ar fi avut o șansă reală de a scăpa de răspunderea penală la doar 5 ani de la comiterea lor, adică în 2027.

Pe 30 mai 2022, la câteva zile după ce Curtea Constituțională a constatat că România nu a avut legislație pentru prescripția specială între anii 2018-2022 (perioadă extinsă de Înalta Curte până în 2014), a intrat în vigoare OUG nr. 71/2022, care a „reparat” art. 155 din Codul penal.

„Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului” – prevede articolul unic al normei citate.

Astfel, în cazul celui de-al treilea dosar al lui Dănuț Lupu, un nou termen de stingere a răspunderii penale poate fi socotit a curge de la comunicarea rechizitoriului, a soluției din camera preliminară, a celei de fond sau a unei simple citații.

Codul penal fixează însă un plafon maxim – dublul termenului general de prescripție –, care în cazul infracțiunilor din acest dosar este de 10 ani, indiferent de numărul de acte procesuale comunicate. În această situație, faptele lui Dănuț Lupu și ale celorlalți doi inculpați se vor prescrie abia în vara anului 2032.

Motivele pentru care inculpații vor să își retragă declarațiile

Pe data de 25 mai 2026, avocații Mihaelei Lupu și ai lui Teodor Daniel Eremia au arătat că cei doi vor să își retragă declarațiile date în faza de anchetă pentru vicii de procedură.

Apărarea susține că la momentul în care cei doi au fost audiați, procurorii nu le-au adus la cunoștință că își pot retrage declarațiile până la anumite momente procesuale (art. 273 alin 3 Cod penal) sau că au dreptul de a nu se autoincrimina:

„Apărătorul ales al inculpatei (Lupu Mihaela – n.r.) având cuvântul, arată că aceeași este și solicitarea inculpatei, respectiv de repunere în termen și de retragere a declarației de martor dată în 21 martie 2023 de la fila 23 din volumul de urmărire penală. (…)

de la fila 23 din volumul de urmărire penală. (…) Dacă ne raportăm la articol 273 alin. (3) Cod penal, se precizează că autorul infracțiunii de mărturie mincinoasă nu se pedepsește dacă își retrage mărturia mincinoasă înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale.

Or, apreciază că doamnei (Lupu Mihaela – n.r.) trebuia să-i fie adus la cunoștință acest drept. Organele de urmărire penală au încălcat această obligație, motiv pentru care apreciază apărarea că sunt în termen în prezent pentru a formula această solicitare și sunt în termen de a retrage declarația de martor depusă în data de 21 martie 2023.

Organele de urmărire penală au încălcat această obligație, motiv pentru care apreciază apărarea că sunt în termen în prezent pentru a formula această solicitare și sunt în termen de a retrage declarația de martor depusă în data de 21 martie 2023. De asemenea, concluzii similare și pentru inculpatul (Lupu Dănuț – n.r.).

Apărătorul ales al inculpatului (Eremia Daniel Teodor – n.r.), având cuvântul, solicită instanței admiterea cererii de repunere în termen având în vedere situația, respectiv declarația dată de inculpat la acest termen în fața instanței, cât și declarația de aducere la cunoștință a drepturilor și obligațiilor şi declarația de suspect din 18 augustul 2022, în cuprinsul acestor înscrisuri, neregăsindu-se posibilitatea ca urmare a aducerii la cunoștința inculpatului a faptului că are posibilitatea să-și retragă declarația rap. la art. 273 alin. (3) Cod penal.

având cuvântul, solicită instanței admiterea cererii de repunere în termen având în vedere situația, respectiv declarația dată de inculpat la acest termen în fața instanței, cât și declarația de aducere la cunoștință a drepturilor și obligațiilor şi declarația de suspect din 18 augustul 2022, în cuprinsul acestor înscrisuri, De asemenea solicită instanței să aibă în vedere că nu i s-a adus la cunoștință nici faptul că există posibilitatea să se autoincrimineze ca urmare a declarației pe care a dat-o și urmare a discuțiilor libere, așa cum a relatat inculpatul (…)”, se arată în Încheierea de ședință din data de 25 mai 2026.

Procuror: În ce condiții pot fi retrase declarațiile de la urmărirea penală

Procurorul de ședință a cerut respingerea cererilor formulate de avocați, arătând că se pot revoca doar declarațiile date împotriva cuiva, nu și cele favorabile celui vizat de anchetă.

„Nu există nicio dispoziție legală care să prevadă această posibilitate a repunerii inculpaților într-un termen pentru ca aceștia să-și poată retrage mărturia mincinoasă , mai mult, perioada în care aceștia pot face o asemenea cerere de retragere mărturia mincinoasă este un aspect care vizează fondul acestei îndepliniri a incidenței acestei cauze de nepedepsire.

, mai mult, perioada în care aceștia pot face o asemenea cerere de retragere mărturia mincinoasă este un aspect care vizează fondul acestei îndepliniri a incidenței acestei cauze de nepedepsire. Pe fond, în ceea ce privește manifestarea de voință a inculpaţilor în sensul de a-și retrage mărturia mincinoasă, solicită instanței respingerea acesteia ca neîntemeiată.

În primul rând (are – n.r.) în vedere doctrina și jurisprudența existentă în această materie, în care se prevăd faptul că această cauză de nepedepsire , prevăzută de disp. art. 273 alin. (3) Cod penal, poate se opereze exclusiv în ipoteza în care mărturia mincinoasă este făcută în defavoarea unei persoane și nu în favoarea acesteia , după cum este cazul din prezenta speță. (…)

, prevăzută de disp. art. 273 alin. (3) Cod penal, , după cum este cazul din prezenta speță. (…) Aceasta a fost și rațiunea pe care legiuitorul a avut-o în vedere în momentul în care a instituit această cauză de nepedepsire și anume de a nu fi tras la răspundere penală sau de a nu se efectua cercetări față de persoane împotriva cărora sunt făcute afirmații mincinoase și nu în ipoteza în care autorii dau afirmații mincinoase tocmai pentru a favoriza anumite persoane și pentru a le exonera pe aceștia de la răspundere penală.

pe care legiuitorul a avut-o în vedere în momentul în care a instituit această cauză de nepedepsire și și pentru a le exonera pe aceștia de la răspundere penală. Dacă instanța va trece peste acest argument, (…) solicită să aibă în vedere că a fost depășit momentul procesual până la care inculpații ar fi putut să facă o declarație în vederea retragerii unor idei mincinoase (…).

(…). Retragerea declarației ar fi putut să fie făcută până la momentul în care aceștia ar fi dobândit calitatea procesuală de suspect, cu privire la săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, etapă procesuală care, în mod evident, față din momentul formulării cererii de retractare, a fost depășit”, se mai arată în documentul citat.

Instanța de judecată a luat act de cererile formulate de părți, însă le-a calificat ca fiind chestiuni ce țin de fondul cauzei, astfel că le va analiza cu ocazia pronunțării.

Prietenul lui Dănuț Lupu: „În primul rând, am mințit ca să mă apăr”

În procedura de cameră preliminară, Dănuț Lupu a încercat să-l convingă pe magistrat că rechizitoriul e nelegal întocmit și că, de fapt, nu el se afla la volan în data de 18 iunie 2022.

„Suspiciunea de netemeinicie a actului de sesizare rezidă din lipsa coroborării celor consemnate în cuprinsul procesului-verbal cu cele surprinse în imaginile audio-video ale bodycamului.

În actul de sesizare se menționează: «După oprire, m-am deplasat la portiera stânga față a autoturismului la conducătorul auto solicitându-i documentele de legitimare, permisul de conducere și documentele autovehiculului. Conducătorul a coborât din autovehicul și a început să se îndepărteze de locul opririi , ascunzându-se după o autoutilitară la aproximativ 100 de metri»

«După oprire, m-am deplasat la portiera stânga față a autoturismului la conducătorul auto solicitându-i documentele de legitimare, permisul de conducere și documentele autovehiculului. , ascunzându-se după o autoutilitară la aproximativ 100 de metri» În procesul-verbal de vizionare a imaginilor video se arată că: «(Lupu Dănuț – n.r.) se află în afara autoturismului, pe partea stângă a acestuia, și este abordat de către agentul de poliție (…)», au susținut avocații.

Apărarea lui Dănuț Lupu a mai arătat că procurorii i-ar fi „smuls” în mod nelegal o declarație lui Teodor Daniel Eremia:

„Concret, în conținutul acestei declarații se arată că dlui (Eremia Daniel Teodor – n.r.): «Mi s-a prezentat un fragment din conversația purtată prin aplicația WhatsApp cu suspectul (Lupu Dănuț – n.r.)».

În același sens, în înregistrarea audio-video din data de 3.10.2023 efectuată cu camera video (…), cu ocazia acestei audierii, a fost surprinsă următoarea conversație dintre organul de urmărire penală și suspectul (Eremia Daniel Teodor – n.r.):

(Procuror – n.r.): I-ați spus dumneavoastră aici, cu ocazia acestei conversații din 29.11.2022, că nu puteți să îl ajutați. Dacă mesajul e: «Vezi că nu pot să te ajut cu chestia de care m-ai rugat. Am vorbit cu avocatul și mi-a zis că dacă ceva nu merge cum trebuie, fac pușcărie» , de ce ați mințit cu ocazia declarațiilor date în calitate de martor și, respectiv, de suspect?

I-ați spus dumneavoastră aici, cu ocazia acestei conversații din 29.11.2022, că nu puteți să îl ajutați. Dacă mesajul e: , de ce ați mințit cu ocazia declarațiilor date în calitate de martor și, respectiv, de suspect? (Eremia Daniel Teodor – n.r.): În primul rând, am mințit ca să mă apăr.

În primul rând, am mințit ca să mă apăr. Apreciem că aceste elemente sunt suficiente și concludente pentru a se reține încălcarea dreptului suspectului (Eremia Daniel Teodor – n.r.) la tăcere.

În plus, în scopul obținerii unei depoziții defavorabile dlui (Lupu Dănuț – n.r.), organul de urmărire penală a procedat inclusiv la utilizarea acestor mijloace probatorii nelegale, în sensul că nu a fost încuviințată în prealabil de judecătorul de drepturi și libertăți percheziționarea informatică a cartelei SIM aparținând dlui (Eremia Daniel Teodor – n.r.) pe care se aflau respectivele mesaje din contul de WhatsApp”, mai arată apărarea.

Acuzațiile procurorilor din noul dosar al lui Dănuț Lupu

În rechizitoriu, procurorii rețin că Dănuț Lupu ar fi condus a treia oară fără permis, iar apoi i-ar fi determinat pe cei cu care se afla în mașină să declare că nu el era la volan.

„În luna noiembrie 2022, (Lupu Dănuț – n.r.) l-a determinat, cu intenție, pe inculpatul (Eremia Daniel Teodor – n.r.) să dea declarații mincinoase cu ocazia audierii ca martor în prezenta cauză, respectiv să susțină că el a condus autoturismul (…) în data de 18.06.2022, pe drumurile publice din mun. București, și nu inculpatul (Lupu Dănuț – n.r.), iar în data de 25.01.2023, cu ocazia audierii în calitate de martor, (Eremia Daniel Teodor – n.r.) a dat declarații mincinoase în sensul indicat de inculpatul (Lupu Dănuț – n.r.).

cu ocazia audierii ca martor în prezenta cauză, respectiv să susțină că el a condus autoturismul (…) în data de 18.06.2022, pe drumurile publice din mun. București, și nu inculpatul (Lupu Dănuț – n.r.), iar în data de 25.01.2023, cu ocazia audierii în calitate de martor, (Eremia Daniel Teodor – n.r.) a dat declarații mincinoase în sensul indicat de inculpatul (Lupu Dănuț – n.r.). Fapta inculpatei (Lupu Mihaela Daniela – n.r.) constă în aceea că, în data de 20.02.2023, fiind audiată în calitate de martor în cauza având ca obiect săvârșirea, de către inculpatul (Lupu Dănuț – n.r.), a infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (…) a făcut afirmații mincinoase și nu a declarat tot ce știe în legătură cu împrejurările esențiale ale cauzei, respectiv a declarat în mod mincinos că autoturismul (…)a fost condus pe drumurile publice (…) de inculpatul (Eremia Daniel Teodor – n.r.), și nu de către inculpatul (Lupu Dănuț – n.r.)”, se arată în rechizitoriu.

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