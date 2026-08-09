Cod galben de caniculă în 7 județe din România. Prognoza ANM pentru perioada 10-12 august 2026

Meteorologii anunță caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale

În intervalul, 10 august, ora 10.00-12 august, ora 21.00, meteorologii anunță caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale.

„Va fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, luni (10 august) în vestul țării, marți (11 august) în vest, nord-vest, în sud și pe arii restrânse în rest, iar miercuri (12 august), local în sud-sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marți în Câmpia de Vest vor atinge 37…38 de grade.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, luni (10 august) în regiunile vestice și sud-vestice, marți (11 august) îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri (12 august) local în sudul teritoriului. Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest și pe litoral, până la 22…23 de grade”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Cod galben de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic

În intervalul 10 august, ora 10.00-11 august, ora 10.00, meteorologii au emis o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Zonele afectate sunt județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș.

Sursa foto: Administrația Națională de Meteorologie

„Luni (10 august), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură- umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33…34 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei și 34…36 de grade în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 21…23 de grade în dealurile vestice”, a mai transmis Administrația Națională de Meteorologie.

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