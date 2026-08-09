Cine a fost Richard Bong?

Născut în Poplar, Wisconsin, Richard Bong a devenit o legendă a aviației militare americane. A fost pilot al unui avion P-38 Lockheed Lightning, cu care a doborât 40 de avioane inamice în Teatrul de Operațiuni din Pacific, stabilind un record neegalat până astăzi. Avionul său, denumit „Marge” după logodnica sa, a fost folosit în misiuni critice în timpul războiului.

Bong era descris ca fiind „un copil tipic de la fermă” de către Briana Fiandt, curator de colecții și expoziții la Centrul Istoric al Veteranilor Richard I. Bong. Ea a declarat că „Richard Bong este o figură atât de notabilă încât ne-am gândit că este important să păstrăm cel puțin o parte din avion”.

Deși era instruit să fie instructor de artilerie și scutit de misiuni de luptă, Bong s-a oferit voluntar pentru unele dintre cele mai riscante operațiuni, inclusiv deasupra insulelor Balikpapan și Leyte. Pentru curajul său, a fost decorat cu Medalia de Onoare, cea mai înaltă distincție militară a SUA, conform Societății Medaliei de Onoare a Congresului.

Povestea avionului „Marge”

Avionul său, P-38 Lightning, a fost pierdut în martie 1944, când un alt pilot a fost nevoit să se catapulteze, lăsând aparatul să se prăbușească în junglă. Acest moment a marcat începutul unei căutări care avea să dureze aproape opt decenii.

În 2024, organizația Pacific Wrecks, în colaborare cu Centrul Istoric al Veteranilor Richard I. Bong și autoritățile din Papua Noua Guinee, a localizat epava avionului pe un deal izolat. „Avionul s-a prăbușit într-o coastă acoperită de junglă, cu ambele motoare înfipte în sol. În ultimii optzeci de ani, unele componente s-au erodat pe pantă”, a explicat organizația într-un comunicat.

Recuperarea și repatrierea relicvei

Într-un efort de a restabili o conexiune istorică, o aripă a avionului a fost recuperată, cu sprijinul guvernului din Papua Noua Guinee. Nepoții lui Bong au însoțit echipa de căutare, trăind emoția de a aduce acasă o parte din moștenirea eroului. Garda Națională Aeriană din Wisconsin a transportat relicva în SUA pe 15 iulie 2026, folosind un KC-135 Stratotanker.

Sursă foto: Facebook/Wisconsin Historical Society

Acum, această piesă istorică este expusă la Centrul Istoric al Veteranilor Richard I. Bong din Superior, Wisconsin. O altă parte a epavei a fost donată Muzeului Național din Port Moresby, Papua Noua Guinee, consolidând legătura dintre cele două regiuni. „Toată lumea știe cine este, nu l-au uitat și au vrut să-l onoreze”, a spus Fiandt despre impactul pe care Bong l-a avut asupra ambelor comunități.

Moștenirea lui Bong

La întoarcerea sa în Statele Unite, Richard Bong s-a căsătorit cu Marjorie „Marge” Vattendahl, însă bucuria nu a durat mult. În 1945, la doar 24 de ani, Bong a murit pilotând un prototip Lockheed P-80 Shooting Star în California. Deși a încercat să evite o tragedie mai mare, îndepărtând avionul de zonele locuite, nu a supraviețuit accidentului. Marge s-a recăsătorit și a trăit până în 2003, când a murit la vârsta de 79 de ani.

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