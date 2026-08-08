Turiștii, marii consumatori de orez din Japonia

Deși orezul este parte integrantă a alimentației japoneze, noile analize arată că vizitatorii străini sunt cei care consumă cele mai mari cantități. Potrivit Ministerului Agriculturii din Japonia, un turist străin mănâncă, în medie, 570 de grame de orez fiert pe zi.

Acest consum este semnificativ mai mare decât cel al japonezilor, care consumă între 330 și 340 de grame zilnic. Pentru turiști, cifrele inițiale prognozate erau de doar 350 de grame pe zi.

„Am fost surprinși să descoperim cât de mult crește cererea de orez din cauza turiștilor. Aceasta este o lecție importantă pentru viitoarele noastre prognoze”, au explicat oficialii ministerului.

De ce preferă turiștii orezul?

Sushi este, desigur, unul dintre simbolurile Japoniei și unul dintre motivele pentru care orezul este atât de popular printre turiști. Cu toate acestea, analizele arată că nu este singurul factor. Oaspeții străini își achiziționează frecvent onigiri – bile de orez umplute vândute în magazinele de tip convenience și supermarketuri. De asemenea, aceștia comandă orez alături de alte preparate precum ramen sau curry.

În schimb, japonezii preferă tot mai des alternative precum pâinea sau pastele, ceea ce explică diferențele de consum între localnici și vizitatori.

În perioada iulie 2025 – iunie 2026, turiștii străini au consumat aproximativ 91.000 de tone de orez, conform datelor ministerului. Estimările inițiale pentru aceeași perioadă fuseseră de doar 61.000 de tone.

Cine mănâncă cel mai mult orez?

Turiștii din Asia de Sud-Est sunt cei mai mari consumatori de orez în Japonia. Vizitatorii din Vietnam conduc clasamentul, cu un consum mediu de 718 grame pe zi, urmați de cei din Indonezia (714 grame), Filipine (695 grame) și Thailanda (629 grame).

Americanii și chinezii consumă, de asemenea, mai mult decât media japoneză, cu valori de 565, respectiv 546 de grame pe zi. Chiar și turiștii din Hong Kong, care au înregistrat cel mai mic consum, au atins 468 de grame zilnic.

Lecții din criza orezului din 2024

Așa-numita „criză a orezului din era Reiwa” a fost un moment de cotitură pentru Japonia. În 2024, rafturile supermarketurilor au rămas goale, iar prețurile au crescut vertiginos.

Conform sursei citate, printre cauze s-au numărat temperaturile extrem de ridicate, stocarea excesivă de către gospodării și subestimarea consumului generat de turiști.

Chiar dacă vizitatorii străini nu au fost responsabili pentru întregul deficit – estimat la 400.000 – 500.000 de tone – contribuția lor a fost semnificativă, iar autoritățile japoneze au decis să își revizuiască estimările pentru a preveni alte crize similare.

Cum afectează turismul cererea de orez

În 2025, Japonia a înregistrat un record de 42,7 milioane de turiști străini. Deși aceștia au reprezentat doar 1,3% din consumul total de orez al țării, impactul lor asupra cererii a fost semnificativ. Ministerul Agriculturii a anunțat că va ajusta periodic prognozele pentru a evita viitoare penurii.

Deși producția de orez este estimată să acopere cererea pentru 2026 – cu un total de 7,32 milioane de tone – problemele persistă. Mulți agricultori japonezi se apropie de vârsta pensionării, iar numărul celor care aleg să lucreze în agricultură este în scădere. În plus, majoritatea fermelor japoneze sunt de mici dimensiuni, ceea ce îngreunează creșterea producției.

Pentru a asigura un viitor stabil, Japonia trebuie să gestioneze cu atenție atât impactul turismului, cât și sustenabilitatea producției de orez, esențială pentru cultura și economia țării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE