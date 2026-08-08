Potrivit cercetării, o înghițitură de apă carbogazoasă face gura mai acidă pentru scurt timp, dar nu la fel de mult ca băuturile carbogazoase îndulcite. Rezultatele sugerează că apa carbogazoasă neîndulcită poate fi o opțiune mai sigură pentru sănătatea orală, mai ales dacă este consumată cu moderație. Scitech Daily a evidențiat faptul că alegerea unei alternative fără zahăr este benefică pentru smalțul dinților.

Patru băuturi, puse față în față într-un studiu privind sănătatea dentară

Pentru a evalua impactul asupra pH-ului salivar, cercetătorii au comparat patru tipuri de băuturi: sucuri carbogazoase îndulcite cu zahăr, apă minerală carbogazoasă obișnuită, apă minerală carbogazoasă fortificată cu calciu și apă plată. Studiul a implicat 20 de adulți, fiecare consumând toate cele patru băuturi. Metoda a permis reducerea influențelor individuale asupra rezultatelor.

„Compararea directă a diferitelor băuturi folosind același cadru experimental ne-a permis să evaluăm efectele apei carbogazoase în raport atât cu sucul – o băutură cu risc mai mare – cât și cu apa plată ca referință neutră”, a explicat Wajiha Zulfiqar, studentă la masterat în Știința Nutriției la Universitatea Purdue. Ea a adăugat că măsurarea pH-ului salivar în timp real oferă o imagine mai clară asupra modului în care aceste băuturi afectează sănătatea orală.

Impactul asupra acidității gurii

Sucurile carbogazoase cu zahăr au avut cel mai mare impact asupra pH-ului oral, determinând o scădere semnificativă ce a persistat până la 20 de minute după consum. În schimb, apa minerală carbogazoasă obișnuită a provocat o scădere temporară a pH-ului, revenind la valorile normale în decurs de 20 de minute. Versiunea fortificată cu calciu a avut un efect similar, dar cu o întârziere de cinci minute în scăderea pH-ului.

„Rezultatele noastre sugerează că înlocuirea băuturilor carbogazoase îndulcite cu zahăr cu apă minerală carbogazoasă neîndulcită ar putea contribui la reducerea riscului de eroziune a smalțului”, a declarat Zulfiqar. Cercetătorii avertizează, totuși, că aceste concluzii se referă la efecte pe termen scurt. Factori precum frecvența consumului și durata expunerii dinților la băutură pot influența riscul pe termen lung.

Cum protejează saliva dinții și ce urmează pentru cercetători

Un aspect interesant al studiului este capacitatea salivei de a restabili pH-ul gurii la niveluri normale. După consumul de apă carbogazoasă sau suc, saliva a reușit să mențină pH-ul peste pragul de 5,5, considerat critic pentru deteriorarea smalțului dentar. Acest mecanism natural oferă o protecție importantă împotriva efectelor acide ale băuturilor.

Zulfiqar subliniază că rezultatele acestui studiu oferă oportunități pentru industria băuturilor. Reformularea produselor pentru a reduce potențialul lor eroziv asupra dinților ar putea fi un pas benefic atât pentru consumatori, cât și pentru producători. De asemenea, cercetătorii intenționează să analizeze efectele pe termen lung ale consumului de apă carbogazoasă asupra mediului oral, incluzând modificări ale altor caracteristici care susțin sănătatea dentară.

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