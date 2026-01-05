Pe 5 ianuarie 2026, telespectatorii au fost martorii unei lupte acerbe pentru teritoriu, o bătălie care a decis unde va locui fiecare echipă în prima săptămână de competiție: Norocoșii în vilă, Luptătorii în satul pescăresc, iar Visătorii în pustiu.

Babasha a cedat primul la Jocul Căpitanilor

După ce emoțiile primei confruntări s-au mai domolit, iar concurenții au apucat să-și cunoască teritoriile atribuite, fiecare echipă și-a desemnat câte un căpitan pentru un nou test extrem: Jocul Căpitanilor! Miza? Putere, orgolii și multă rezistență.

Luptătorii au făcut o alegere surprinzătoare și l-au trimis în arenă pe Babasha, Norocoșii au mizat pe determinarea lui Sergiu Califar, iar Visătorii au crezut în forța fizică a lui Valentin Tănase. Ce a urmat însă a fost o adevărată luptă de supraviețuire sub soarele nemilos al Thailandei.

Îmbrăcați într-o armură grea din lemn, de aproximativ 20 de kilograme, cei trei concurenți au fost nevoiți să parcurgă un traseu extrem de solicitant. Cățărare, târâre prin nisip fierbinte, probe de echilibru și obstacole care păreau desprinse dintr-un coșmar sportiv. Chiar dacă toți se mândresc cu o condiție fizică excelentă, epuizarea și-a spus cuvântul rapid.

Primul care a cedat a fost Babasha, însă momentul cel mai dramatic l-a avut în prim plan pe Sergiu Califar. Vizibil slăbit, cu respirația sacadată și pașii nesiguri, concurentul a fost la un pas de leșin. Cu ultimele puteri a vrut să ajungă la final, însă a fost nevoit să abandoneze. Chipul său spunea totul: epuizare totală!

Sergiu Califar a abandonat, Valentin Tănase a câștigat

„Nu e punctul meu forte asta… nu mai pot”, a spus Sergiu Califar, întins pe jos, cu armura de lemn încă pe el, vlăguit complet de energie. La un moment dat el nu mai reușea nici măcar să vorbească, limitându-se la a da din cap, semn că nu mai avea nicio putere să continue.

Situația a devenit atât de gravă încât a fost necesară intervenția medicilor. Aceștia i-au acordat primul ajutor, pulverizându-i apă pe față și monitorizându-i pulsul și tensiunea, în timp ce toți cei din jur priveau îngrijorați.

Tensiunea, căldura extremă și probele duse la limită au arătat încă o dată că „Desafio: Aventura” nu este un simplu reality show, ci o competiție dură, în care doar cei mai rezistenți vor merge mai departe. Iar Valentin Tănase a câștigat Jocul Căpitanilor și a primit un coș cu fructe (banane și mere) pentru echipa lui, Luptătorii, dar și un avantaj: în următorul joc pot bloca un adversar, care astfel nu va intra pe traseu.

Marți seară, pe 6 ianuarie 2026, de la ora 20.30, telespectatorii pot vedea o nouă ediție incendiară a show-ului „Desafio: Aventura”. O nouă zi, un nou joc intens și orgolii care vor scoate la suprafață adevăratele caractere. Emoțiile abia încep!

