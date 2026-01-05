Un român a filmat experiența într-un vagon restaurant al CFR Călători

Noile vagoane restaurant ale CFR Călători au fost modernizate prin PNRR. Primul vagon de tipul bar-bistro a fost pus în circulație în toamna anului trecut. Românii pot comanda de aici gustări, preparate la grătar însoțite de garnituri și salate, dar și băuturi alcoolice sau răcoritoare.

Un român a călătorit într-un vagon restaurant chiar la început de 2025, pe ruta Arad – București și a comandat un piept de pui la grătar cu o porție de cartofi prăjiți și o salată de murături. Acesta a filmat întreaga experiență și a distribuit clipul pe TikTok, unde internauții au reacționat imediat.

Cum au reacționat internauții când au văzut meniul și prețurile

Videoclipul a devenit imediat viral, iar imaginile au stârnit un val de reacții. Încă din primele comentarii, oamenii l-au acuzat că imaginile sunt generate cu inteligența artificială.

„Asta e AI”; „E AI”, „Este cu AI”, au fost primele comentarii apărute în dreptul videoclipului. Totuși, spusele românului au fost confirmate de un alt tânăr care a distribuit o poză cu o cafea pe care a băut-o în vagonul bar-bistro al CFR Călători.

Nu au întârziat să apară nici glumele din mediul online: „Visele mele când am febră 40”; „Am început să întrecem Japonia”; „Mai au trenurile 5 ore întârziere?”, „Din ce an e meniul? Cam ieftin”.

Ce mâncare pot comanda românii în vagoanele restaurant ale CFR Călători și cât costă

Românii care aleg să meargă la vagoanele restaurant ale CFR Călători se pot bucura de o varietate largă de produse. Aceștia pot servi de la minuturi, până la produse la grătar și garnituri și băuturi răcoritoare sau alcoolice. Meniul din vagoanele bar-bistro ale CFR Călători:

Minuturi:

Omletă cu cașcaval – 130 g – 14 lei

Omletă cu șuncă și cașcaval – 135 g – 14 lei

Omletă cu șuncă – 125 g – 14 lei

Grătar și garnituri:

Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei

Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei

Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei

Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei

Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și salată de varză – 170/160/200 g – 44 lei

Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 170/160/200 g – 44 lei

Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 39 lei

Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 39 lei

Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de varză – 140/220/200 g – 38 lei

Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 140/220/200 g – 38 lei

Meniul din vagoanele bar-bistro ale CFR Călători. Foto: captură TikTok / Luca35.q

Rutele pe care circulă trenurile CFR Călători cu vagoane bar-bistro

Acest vagon modernizat, a cărui recondiționare a fost efectuată la Cluj-Napoca, circulă alternativ, o zi da, o zi nu. Vagoanele nu circulă zilnic, ci alternativ așa că este important să verificați mersul trenurilor pe cfrcalatori.ro sau mersultrenurilor.infofer.ro pentru orare exacte și compoziție zilnică, deoarece sunt limitate la 10 bucăți finalizate treptat până în 2026.

Trenurile care au în componență garnituri bar – bistro circulă pe rutele:

București Nord – Iași și retur (trenuri 551/562/561/552).

București Nord – Galați și retur (trenuri 571/572).

București Nord – Sibiu și retur (trenuri 1621/1622).

București Nord – Timișoara Nord și retur (trenuri 1691/1692, de la 29.09.2025).

București Nord – Constanța – Brașov și retur (trenuri 1883/536/538/1682, alternativ o zi da o zi nu de la 25.09.2025).

