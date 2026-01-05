Capturarea lui Nicolas Maduro

Maduro a fost capturat sâmbătă în Venezuela, iar luni a apărut pentru prima dată în fața instanței, unde a pledat nevinovat la acuzațiile de narcoterorism.

Potrivit rechizitoriului, fostul lider venezuelean este acuzat că a folosit puterea guvernamentală timp de peste 25 de ani pentru a proteja și a promova activități criminale, inclusiv traficul de droguri și terorismul, în beneficiul său și al aliaților săi.

În total, Maduro se confruntă cu patru capete de acuzare, printre care conspirație la narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină și infracțiuni legate de arme de foc.

Barry Pollack, noul avocat al lui Maduro, are o reputație solidă în domeniul apărării penale. În afară de negocierea eliberării lui Julian Assange, Pollack a fost președintele Asociației Naționale a Avocaților de Apărare Penală din SUA. Este partener la firma Harris St. Laurent & Wechsler și profesor asociat la Facultatea de Drept din cadrul Universității Georgetown.

Un alt caz notabil din cariera sa este reprezentarea lui Michael Krautz, un executiv al companiei Enron implicat într-un proces penal după prăbușirea companiei. Într-un al doilea proces, Krautz a fost achitat, devenind unul dintre puținii directori ai Enron exonerați de toate acuzațiile.

De asemenea, Pollack l-a ajutat pe Martin Tankleff să demonstreze că a fost condamnat pe nedrept pentru uciderea părinților săi în Long Island.

Cine este Mark Donnelly, avocatul soției lui Maduro

Alături de Maduro, sunt inculpați și soția sa, Cilia Flores, fiul său, liderul bandei Tren de Aragua și alte două persoane. Flores, capturată în aceeași operațiune desfășurată peste noapte, este reprezentată în instanță de avocatul Mark Donnelly, partener al firmei Parker Sánchez & Donnelly din Houston.

Potrivit profilului său LinkedIn, Donnelly are o experiență de 12 ani în cadrul Departamentului de Justiție al SUA și a activat anterior în biroul local al procurorului.

Cazul lui Nicolás Maduro continuă să atragă atenția la nivel internațional. Rechizitoriul susține că Maduro a folosit poziția sa de putere pentru a sprijini o rețea masivă de infracțiuni, detaliu care face din acest proces unul de mare interes global.

The Hill menționează că avocații lui Maduro și ai celorlalți inculpați ar putea face apel la experiența lor vastă pentru a contesta gravele acuzații aduse clienților lor.

