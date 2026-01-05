Ce recomandă autoritățile și DSU șoferilor, înainte să plece la drum

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a transmis mai multe recomandări importante pentru populaţie, având în vedere condiţiile meteo dificile din această perioadă, cu temperaturi nocturne care pot ajunge până la -15 grade Celsius. Într-o conferinţă de presă susţinută luni, Arafat a subliniat necesitatea de a conduce cu prudenţă, având în vedere că drumurile pot fi acoperite de zăpadă sau gheaţă.

„Circulaţia să se facă cu mare atenţie. Drumurile sunt deschise, nu avem drumuri naţionale sau judeţene închise, însă rugămintea către toţi participanţii la trafic este respectarea tuturor regulilor de prevenţie: purtarea centurii de siguranţă, respectarea vitezei adaptate condiţiilor meteo”, a declarat acesta.

Totodată, şoferii sunt sfătuiţi să verifice condiţiile drumurilor înainte de a pleca la drum.

„Există site-uri şi aplicaţii de unde pot fi obţinute informaţii despre starea drumurilor. Asiguraţi-vă că maşinile sunt pregătite pentru iarnă, cu anvelope de sezon şi echipamentele necesare”, a adăugat şeful DSU.

Recomandările DSU pentru turiștii aflați în zonele montane în timpul codurilor de ger și ninsori

Arafat a adresat un apel şi către turiştii care intenţionează să meargă în zone montane, avertizând asupra riscurilor de avalanşe. „Atenţie mare, pentru că există în continuare riscuri de avalanşă.

Există riscul ca persoanele să rămână blocate dacă pleacă pe anumite drumuri montane fără să se asigure că pot să se întoarcă în siguranţă, în cazul modificării condiţiilor meteo. Vă rog, ascultaţi sfaturile Salvamontului, informaţi-vă înainte să porniţi pe orice traseu montan şi respectaţi avertizările privind riscul de avalanşă”, a precizat oficialul.

Acesta a reamintit cazul unei avalanşe recente, care, deşi nu a făcut victime, a fost declanşată de doi schiori. „Atenţie mare la avertizările Salvamontului”, a subliniat el.

Ce măsuri au fost luate pentru avertizarea cetățenilor

În perioada următoare, mesajele RO-Alert vor continua să fie transmise în caz de necesitate, inclusiv pentru avertizările imediate, a mai anunţat Arafat.

„Rugămintea este să păstraţi sistemele de avertizare în telefoanele dumneavoastră active. Nu le dezactivaţi, pentru că aşa puteţi afla care este situaţia în jurul dumneavoastră şi să luaţi măsuri pentru a preveni situaţii neplăcute sau chiar să deveniţi victime”, a explicat secretarul de stat.

Măsurile luate pentru persoanele fără adăpost din zonele vizate de atenționări

În contextul temperaturilor extreme prognozate, Arafat a solicitat punerea în aplicare a planului de urgenţă pentru persoanele fără adăpost.

„Am cerut ca orice ambulanţă, maşină de poliţie sau pompieri care identifică persoane fără adăpost să se asigure că acestea ajung la adăposturile desemnate, mai ales pe timpul nopţii. Totodată, prefecturile trebuie să garanteze că adăposturile sunt funcţionale şi capabile să primească aceste persoane în perioada cu temperaturi foarte scăzute, pentru a preveni cazurile de hipotermie şi decese cauzate de frig”, a mai declarat Arafat.

ANM a emis cod galben și portocaliu de ger și ninsori

România se pregătește pentru un nou val de frig, ninsori și viscol, pe măsură ce condițiile meteorologice de iarnă se intensifică în toată țara.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizările de cod galben și portocaliu pentru fenomene severe, vizând zone extinse, inclusiv regiuni montane, nordul și centrul țării, unde stratul de zăpadă proaspăt depus va fi semnificativ.

În anumite porțiuni din vestul țării, precipitațiile sub formă de ninsoare, însoțite de vânt puternic, pot duce la depuneri de peste 30 de centimetri la altitudini mari, iar vizibilitatea va fi redusă din cauza viscolului. În restul teritoriului, se așteaptă ninsori, lapoviță și precipitații mixte, cu riscul de polei pe drumuri. Temperaturi mai scăzute vor predomina, aducând maxime negative și minime semnificative în special în depresiunile montane.

Meteorologii AccuWeather anunță ger în toată România

În zilele următoare, potrivit meteorologilor AccuWeather, cerul va fi în general înnorat, cu precipitații care vor apărea pe arii extinse: ninsori în zonele montane și în regiunile nordice, iar în unele părți ale Banatului, Crișanei sau Maramureșului vor alterna cu lapoviță sau ploi, favorizând și formarea de polei.

Strat nou de zăpadă este estimat să se depună la munte și, treptat, și în zonele joase de relief. Intensificările de vânt vor accentua senzația de frig, iar la altitudini mari se pot înregistra rafale puternice și vizibilitate redusă din cauza viscolului.

Pentru București, prognoza indică o lună de iarnă cu temperaturi variabile, fără episoade majore de ger sever, dar cu perioade în care minimele vor coborî sub zero și vor accentua senzația de frig. Meteorologii atenționează că aceste schimbări rapide ale vremii pot afecta circulația și activitățile zilnice ale populației, în special în weekend, când ninsorile sunt mai probabile în sudul țării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE