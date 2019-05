Ținuta purtată de Monica Davidescu la Viva Party 2019. N-ai mai văzut-o niciodată așa! | FOTO

Vedeta și-a făcut apariția la Viva Party 2019 într-o ținută foarte colorată. Monica Davidescu a ales o rochie de culoare roz puternic, lungă și vaporoasă, la care a asortat o imensă pălărie în același ton. Ținuta a fost accesorizată de actriță cu un clutch argintiu.

„Aseară am participat la petrecerea Viva (lume multă, am stat puțin și am apucat să vorbesc doar cu Dana Daniela Popa și Denisa Tănase)”, a spus Monica Davidescu în mediul online.

Monica Davidescu este o cunoscută actriță din România. În plan personal, Monica Davidescu este căsătorită cu cântărețul Aurelian Temișan, din anul 1996. Cei doi au împreună o fiică pe nume Dora.

