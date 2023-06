Zilele acestea, vedeta se bucură de o vacanță bine meritată pe litoralul bulgăresc și a postat deja primele imagini în costum de baie.

Pe conturile sale de socializare, Oana Roman a postat primele imagini în costum de baie, iar comentariile fanilor nu au încetat să apară.

„Oana, ești superbă, felicitări!”, „Felicitări pentru consecvența în a slăbi! Arăți foarte bine!”,„Felicitări! Arăți superb!”, sunt doar câteva dintre comentariile postate de către admiratorii săi.

În ultima perioadă, Oana a slăbit vizibil, iar acum arată așa cum și-a dorit. Se pare că secretul ei constă în mesele la ore regulate

„Ideea e să existe o pauză de 16 ore între ultima masă din zi și prima masă de a doua zi, de aceea eu nu am niște ore fixe.

Dacă mănânc seara la opt, a doua zi mănânc la prânz, pe la 13.00, 14.00, ideea este să respectăm acest interval de 16 ore, în care să nu mâncăm nimic solid și nimic cu zahăr. Sunt în cea mai bună formă a mea din ultimii 15 ani. Cu dietă și proceduri am o siluetă care nu e perfectă, dar de care sunt foarte mulțumită. Progresul realizat în ultimii ani este notabil”, a mărturisit Oana Roman pentru libertatea.ro.

Anunțul făcut de Oana Roman despre Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei sunt din nou în relații bune și pare că mai este doar un pas până la împăcare. Fiica lui Petre Roman are acum numai cuvinte de laudă la adresa fostului soț.

La începutul lunii ianuarie, Oana Roman și Marius Elisei anunțau că se despart, iar între ei a izbucnit apoi un scandal monstru. Acum, situația s-a calmat între cei doi și au revenit la sentimente mai bune. Bărbatul vine tot mai des în casa vedetei și și-au reluat chiar și afacerile pe care le au împreună. Întrebată despre o împăcare cu tatăl fiicei sale, Oana Roman a spus că nu știe ce îi rezervă viața și a anunțat că totul se va întâmpla la timpul potrivit.

„Eu sunt foarte ok, liniștită, foarte bine. Marius vine, iese cu Isa, ieșim, vorbim. Sunt foarte fericită că situația este așa. S-au calmat apele, e totul ok, Doamne, mulțumesc, Slavă Domnului. Împăcarea nu s-a produs, dar pentru Isa este foarte important ca noi să fim ok, prieteni, să putem să ieșim, să colaborăm, să facem lucruri împreună. Mie îmi place să lucrez cu el, pentru că el mă cunoaște, știe care este stilul meu.

Colaborăm și e zona asta a site-ului pe care îl avem și suntem ok. Dacă vom fi din nou împreună, doar viața o să o spună. Eu nu știu să zic. Eu las timpul să vorbească, întotdeauna. Așa e cel mai bine, spun eu. Nu trebuie să forțezi lucrurile, nici să le grăbești, trebuie să le lași să se întâmple așa cum trebuie și ele se întâmplă când trebuie și cum trebuie”, a declarat Oana Roman, potrivit WOWbiz.ro.

