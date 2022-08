În vârstă de 46 de ani, Oana Roman a slăbit fără să facă sport, să alerge sau să meargă la sală. Medicul ei i-a interzis mișcarea deoarece în urmă cu câțiva ani a suferit o operație, iar acum nu își poate folosi mușchii abdominali.

„Eu nu pot să fac sport, pentru că am avut o operație foarte gravă după ce am născut, era să mor, am o operație foarte mare la abdomen, ceea ce îmi interzice să fac mișcări prin care să-mi folosesc mușchii abdominali, pentru că am risc de complicații foarte mari.

Deci eu nu pot să merg la sală, nu am voie nici să alerg, pot să merg pe jos, ăsta e singurul lucru pe care pot să-l fac. De asta singura variantă pentru mine sunt procedurile, ca să nu-mi pun viața în pericol”, a povestit vedeta, care e foarte atentă la regimul ei alimentar.

A urmat o dietă și face și multe tratamentele, așa a reușit să dea zeci de kilograme jos. „Ideea e să existe o pauză de 16 ore între ultima masă din zi și prima masă de a doua zi, de aceea eu nu am niște ore fixe.

Dacă mănânc seara la opt, a doua zi mănânc la prânz, pe la 13.00, 14.00, ideea este să respectăm acest interval de 16 ore, în care să nu mâncăm nimic solid și nimic cu zahăr. Sunt în cea mai bună formă a mea din ultimii 15 ani. Cu dietă și proceduri am o siluetă care nu e perfectă, dar de care sunt foarte mulțumită. Progresul realizat în ultimii ani este notabil”, a continuat ea.

În urmă cu un an, la Antena 3, Oana Roman a povestit pe larg despre procesul ei de slăbire și postul intermitent. „Întâi am început să fac proceduri cu niște aparate extrem de performante și după primele două ședințe de criolipoliză, când m-am măsurat și am văzut că aveam aproape 8 centimetri minus în talie și la șolduri, după două ședințe, adică după vreo 4 luni, atunci am înțeles că e posibil și că pot să merg mai departe combinând cu o dietă”, a spus ea.

„Am perioade de o săptămână din când în când în care opresc fastingul și mănânc și dimineața, dar eu mă simt foarte bine și vreau să spun că eu am analizele foarte bune. Adică am plecat dintr-un punct în care am fost și foarte rău bolnavă. Tiroida mea acum este perfect echilibrată, pentru că trebuie să-mi fac din 3 în 3 luni analizele, ca să văd cum stau.

Am o singură carență de fier, dar în rest am analize bune. De exemplu, eu mănânc o gustare la început, care poate să fie un sake sau poate să fie niște fructe și apoi am o masă practic mai consistentă. Mănânc fripturi, mănânc salate, mănânc pește, mănânc și mâncare gătită. Marius gătește senzațional de bine și este un foarte mare avantaj pentru mine faptul că el gătește. În fine, mănânc din toate, dar cu măsură”, a mai explicat Oana Roman la „Sinteza Zilei” de la Antena 3, în urmă cu un an.

