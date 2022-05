Într-un cadru exclusivist, proiectat special să amplifice experiența de cinema, evenimentul de lansare „Top Gun: Maverick” de la First Class Cinema de la mall Băneasa a fost prezidat de chef Patrizia Paglieri, cea care a completat meniurile sofisticate servite săptămânal la sălile VIP de la Cineplexx Băneasa.

Printre celebritățile care au urmărit avanpremiera filmului s-au numărat: Amalia Enache, Dan Cruceru, Dana Săvuică, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda, Valentin și Codruța Sanfira, Lavinia Petrea, Cosmin Stan, Corina Caragea, Iulia Ionescu, Andra Marinescu, Bogdan Ciudoiu, BIBI, Chef Foa, Alexandra Ungureanu. La eveniment au mai luat parte și consulul Dimitris Karakonstantis (Ambasada Greciei la București) și Stephan Stürzer, atașat comercial al Ambasadei Austriei la București.

Cu toții au savurat delicioasele preparate ale Patriziei, care apare de luni până vineri în matinalul de la Kanal D, s-au bucurat de noul design îndrăzneț al cinema-ului și au fost fascinați de acrobațiile incredibile ale lui Tom Cruise din „Top Gun: Maverick”.

„Acesta este cinematograful la care vin de mult timp. Cei de la Cineplexx sunt prietenii mei, vă dați seama că am primit cu multă fericire propunerea de a colabora. Mă bucur mult că am ocazia să combin bucătăria cu filmul într-un loc atât de frumos, iar ce au făcut oamenii aceștia la First Class Cinema arată senzațional… te simți star de cinema.”, povestește Patrizia Paglieri despre proiectul ei cinematografic.

„Eram curios să descopăr ce mai face Tom Cruise ca „Maverick” după atâția ani, iar experiența de la First Class Cinema mi-a făcut seara și mai spectaculoasă. Este, poate, cel mai deosebit tip de cinema din București, elegant, cu servicii de calitate și tot ce iți dorești de la o ieșire în oraș reușită. Eu zic, așa să tot vezi filme la cinema!”, a dezvăluit și Taticool Dan Cruceru.

În același timp, și la sala IMAX de la Cinema City mall Afi Palace Cotroceni vedetele au urmărit avanpremiera „Top Gun: Maverick”. Bianca Tirsin, Miss Universe România 2020, a apărut alături de iubitul ei, fotbalistul Adi Petre. Și Alin Gălățescu a fost la eveniment, dar și Oana Sîrbu, Rareș Năstase, Bromania și Mircea Eremia.

Ce se întâmplă în „Top Gun: Maverick”

Tom Cruise revine în rolul lui Pete Mitchell (Maverick) care, după mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, este nevoit să se întoarcă în locul unde cariera lui a început. De această dată are misiunea de a-și pune în slujba noilor recruți abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.

„Top Gun: Maverick” are premiera pe marile ecrane din țară începând cu 27 mai.

