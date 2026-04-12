Clasamentul anual arată că 56 dintre cele mai difuzate 100 de melodii ale anului fac parte din portofoliul Global Records, label care a reușit să ocupe și 7 dintre primele 10 poziții ale topului.

Titlul de „Cea mai difuzată piesă a anului 2025” a mers la Rareș, al cărui hit, „Cel mai fericit de pe pământ”, s-a instalat confortabil pe locul 1. Imediat lângă el, pe locul 2, o regăsim pe Irina Rimes, cu piesa „Să nu uiți cât te-am iubit”.

„Cel mai fericit de pe pământ”, hit-ul lui Rareș, numărul 1 în top

După cele două melodii ale Global Records, pe locul 3 în topul Media Forest s-a clasat The Urs, cu melodia „Ancora”, care nu face parte din portofoliul label-ului, apoi au urmat încă cinci melodii ale celor de la Global Records: Misha Miller & Alex Velea – „Bam Bam”, Andrei Ursu & Andra – „De-ai fi în locul meu”, Theo Rose & Smiley – „Ultimul dans”, Alina Eremia – „Dacă ar fi pentru o zi”, Lazy Ed & Mario Fresh – „Îmi place când”.

Top 10 este completat de încă două melodii care fac parte din portofoliul altor label-uri: Lidia Buble – „Maria, Maria” și Andia – „Pata de culoare”.

Alina Eremia, record de piese în clasament

Dacă ne uităm la cine a fost cea mai prezentă voce la radio, Alina Eremia conduce detașat. Ea a reușit să aibă șase piese diferite în Top 100, de la proiecte solo, până la colaborări cu artiști precum Killa Fonic sau Mario Fresh.

Nici colegii ei nu au lipsit din peisaj. Holy Molly, Theo Rose, Andra și Alex Velea au avut fiecare câte patru hituri care s-au auzit constant la radio, confirmând că publicul a rezonat cu propunerile lor muzicale pe tot parcursul anului.

Impactul melodiilor în cifre

În perioada 2021-2025, Global Records a generat în jur de 100 de milioane de euro pentru industria creativă, susținând munca artiștilor, a compozitorilor și a întregii echipe din spatele lor. Doar anul trecut suma care a mers către creatori a fost de 22,5 milioane de euro.

Nici în digital lucrurile nu au stat mai prejos: catalogul a sărit de 40 de miliarde de stream-uri în toată lumea, iar pe TikTok și Reels oamenii s-au distrat creând peste 60 de milioane de clipuri pe muzica artiștilor din portofoliu.

Muzica din România pe harta globală

România rămâne un caz interesant pe harta europeană: este singura țară unde un label independent reușește să aibă o cotă de piață mai mare decât corporațiile internaționale din domeniu. Această stabilitate a ajutat producțiile locale să ajungă până în studiourile din Los Angeles.

Rezultatul? Echipa Global Records a contribuit la hitul internațional „Timeless” (The Weeknd & Playboi Carti), care a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100, și a adunat trei nominalizări la premiile Grammy 2026.

Pe scurt, 2025 a fost un an în care miile de ore de muncă în studio s-au transformat în melodiile care ne-au însoțit peste tot, de la drumurile cu mașina, până la story-urile de pe Instagram.