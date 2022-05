Până acum, fanii știau puține despre continuarea seriei „Avatar”, dar primul trailer reușește să ofere câteva indicii despre acțiunea din „Avatar: The Way of Water”. Acțiunea filmului va avea loc la câțiva ani după primul, iar personajele vor petrece timp explorând oceanele Pandorei.

Mai exact, Sully și Neytiri își întemeiază o familie pe planeta Pandora și se luptă cu noi amenințări la adresa civilizației acesteia. „Știu un singur lucru. Oriunde am merge, această familie e fortăreața noastră”, e mesajul personajului principal din trailerul abia lansat.

Filmul „Avatar: The Way of Water” va fi lansat în data de 16 decembrie 2022, la 13 ani de la primul „Avatar”.

Regizat de James Cameron și produs de Cameron și Jon Landau, filmul îi are în distribuție pe Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi și Kate Winslet.

„Avatar”, cel mai scump film din istorie

Despre „Avatar” 2009, majoritatea criticilor de film au spus că e cea mai bună creaţie a regizorului James Cameron. Bugetul pentru acest film a depăşit 500 de milioane de dolari, ceea ce-l face cea mai scumpă peliculă din istorie.

Jake Sully (interpretat de Sam Worthingon) e un veteran de război paralizat, care ajunge, alături de alţi pământeni, pe o planetă numită Pandora, de unde e extrasă o substanţă deosebită, care rezolvă problema energetică a umanităţii. Aici e creat programul Avatar, prin care oamenii, datorită inteligenţei, controlează corpuri hibride rezultate dintr-o încrucişare a pământenilor cu extratereştrii. Veteranul de război ajunge în cele din urmă să decidă soarta lumii.

