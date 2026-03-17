„Dune 3” al lui Denis Villeneuve, cunoscut și sub numele de „Dune: Messiah”, se apropie cu pași repezi de lansare.

Transformarea lui Timothée Chalamet surprinde total fanii francizei SF.

În doar câteva ore, va fi publicat primul trailer al spectacolului science-fiction, însă, până atunci, producătorii au oferit deja o serie de postere cu personajele principale, care au stârnit valuri de reacții în rândul fanilor.

Acestea ne dezvăluie că saltul temporal (presupus) dintre „Dune 2” și „Dune 3” a adus schimbări majore, care au lăsat urme vizibile mai ales asupra lui Paul Atreides, interpretat de Timothée Chalamet.

Zendaya în rolul lui Chani. Foto: X/Dune.

Cea mai mare surpriză este aspectul lui Timothée Chalamet. Paul apare marcat de trecerea timpului, cu un chip „înfricoșător de diferit”, purtând cicatrici și arsuri (posibil cauzate de utilizarea armelor atomice sau de efectele secundare ale Mirodeniei).

Jason Momoa în rolul lui Hayt. Foto: X/Dune.

Imaginile confirmă faptul că între „Dune 2” și „Dune 3” a avut loc un salt în timp (în cărți acesta este de 12 ani, dar unele surse sugerează chiar 17 ani pentru film), Paul fiind acum un Împărat consolidat, dar chinuit de consecințele războiului sfânt.

Javier Bardem în rolul lui Stilgar. Foto: X/Dune.

Noul film continuă povestea din „Dune: Part Two” (2024), în care Paul Atreides își asumă destinul alături de mama sa, Lady Jessica, interpretată de Rebecca Ferguson. Ajuns pe planeta deșertică Arrakis, el se alătură fremenilor și dezvoltă o relație cu Chani, personaj jucat de Zendaya, în timp ce luptă împotriva casei Harkonnen. La finalul celui de-al doilea film, Paul își învinge dușmanii și declanșează un război sfânt împotriva Marilor Case.

Posterele confirmă revenirea unor figuri emblematice: Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica) — a cărei prezență a fost extinsă în ultimul moment de Villeneuve — și Anya Taylor-Joy (Alia Atreides). De asemenea, fanii au primit prima imagine cu Robert Pattinson, care va juca rolul antagonistului Scytale.

Revin și Josh Brolin (Gurney Halleck) și Jason Momoa (Duncan Idaho).

Produs de Legendary Pictures, filmul are la bază celebrul roman „Dune Messiah” (1969), cea de-a doua operă din saga revoluționară semnată de Frank Herbert.

Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 18 decembrie 2026.