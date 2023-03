Aseară, cei 13 concurenți care au reușit să depășească toate provocările de până la acest moment au avut parte de cea mai frumoasă și relaxantă zi în competiție – cea a Marii Unificări, după cum a numit-o Daniel Pavel.

Ca în fiecare sezon, membrii triburilor au avut parte de acces la produse de curățenie, înfrumusețare și haine noi, de acasă, unele de sărbătoare. Eleganți, aranjați și cu o energie incredibilă, concurenții au avut ocazia de a mânca pe săturate și de a asculta un concert surpriză oferit de Antonia și Alex Velea.

Câte kilograme au slăbit concurenții de la Survivor România 2023

Înainte de cină, Daniel Pavel i-a provocat la o probă aparte… cea a cântarului! Fără să fie o mare surpriză pentru ceilalți, Dan Ursa a slăbit cel mai mult – 17 kilograme, urmat de Robert Moscalu cu aproape 14 kg și Ionuț Iftimoaie cu aproape 8 kg. Andreea Moromete a văzut cum de la 54 a ajuns la 50,8 kg, Remus – de la 97 la 95,4 kg, Porkolab – de la 63 la 61,4 kg, Kamara – de la 80 la 72,2 kg, Andrei Krișan – de la 73 la 69,9 kg, Bianca – de la 60 la 58,8 kg.

Condițiile dure și surplusul de apă și-au spus cuvântul, iar câțiva concurenți au văzut cum la kilogramele cunoscute li s-au adăugat alte 1-2 de la momentul venirii în junglă, precum Alin Chirilă de la 90 la 91,3 sau Ștefania – de la 54 la 55,7kg.

Nu vor mai exista Faimoși și Războinici la Survivor România 2023

Interesant este faptul că începând de acum nu vor mai exista Faimoși și Războinici la Survivor România. Toți concurenții s-au unit și vor forma tribul Taino, urmând luptele individuale de luni, la PRO TV!

Ce au în rucsac concurenții de la Survivor România 2023

Crina Abrudan, fostă concurentă în echipa Faimoșilor la Survivor România 2023, a fost invitată în platoul emisiunii „La Măruță”, unde a arătat ce a avut în rucsac pe parcursul competiției.

„Pentru că am citit de când am ieșit din Survivor ceea ce scrie lumea pe social media, nu doar anul ăsta, dar și anii trecuți… Sunt unii care își închipuie că acolo ai foarte multe lucruri la tine. Că dormi în puf, că dormi la hotel… am mai citit și comentarii de genul acesta. Am zis hai să aduc rucsacul să le arătăm telespectatorilor, dar nu doar celor care nu cred, ci în general, ce avem noi acolo”, a explicat Crina Abrudan în direct la PRO TV.

Ulterior, vedeta a scos din rucsacul negru de la Survivor România 2023 tot ce a avut pe parcursul competiției. Același rucsac îl au și concurenții rămași în concurs. „Hainele le-am luat eu de acasă. Ăsta este rucsacul pe care îl primește toată lumea acolo, la intrare în Survivor. În rucsacul ăsta ce am primit… Este o bluză sau pelerină de ploaie.

Face parte din echipament, scrie Survivor pe ea și o avem toți acolo. Apoi termosul pe care îl vedeți acolo la trasee și din care bea toată lumea apă. Eu mi-am scris numele pe el cu furculița. Avem farfuria pe care ne punem orezul sau cocosul, bandana pe care o știe toată lumea, avem tacâmurile pe care le-am primit acolo… așa arată lingura și furculița, asta este cana de tablă, în interior este ruginită pe ici pe colo.

Mai era tricoul meu de acasă, costumele de baie, bustiera și colanții. Și cam asta este tot ce aveam acolo. Plus păturile pe care le-am primit”, a explicat vedeta.

