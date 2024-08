George Ivașcu îl interpretează pe „Pelicanul”, varianta lui mai tânără, de acum vreo 20 de ani, când era și mai suplu. Acum actorul cântărește în jur de 65 de kilograme, după ce a reușit să topească surplusul.

„Da, am slăbit aproape 10 kg, de la 74 kg, am rămas la 65 kg acum. Sigur, mi-aș fi dorit să slăbesc ceva mai multicel. Dar mulți prieteni mi-au spus că nu e recomandat mai mult de atât. Asta m-a ambiționat foarte tare să am grijă de felul în care arăt. Ca să mă mențin așa cum eram în urmă cu 20 de ani”, a declarat George Ivașcu pentru FANATIK.

Acțiunea din Tătuțu are loc la începutul anilor 2000. „Faptul că acțiunea are loc în anii 2000, mi-a creat și o nostalgie, evident.

Cum de altminteri, cred că întreg serialul va crea o nostalgie tuturor celor care îl vor urmări. Pentru că vom descoperi mașinile de acum 20 de ani, telefoanele de acum 20 de ani, preocupările noastre, visurile noastre de atunci”, mai spune actorul care-l interpretează pe „Pelicanul”.

Regizorii serialului sunt Anghel Damian și Lia Bugnar, dar și Mihai Brătilă. George Ivașcu mărturisește că serialul va fi unul peste așteptări, iar din distribuție vor face parte actori noi, care nu au apărut în serialul Clanul. Printre aceștia se află și Augustin Viziru, care și el a avut parte de o schimbare, pentru a intra cât mai bine în pielea personajului său.

„În primul rând, fiecare episod este mult mai concentrat. Evident că surprize imense sunt reprezentate și de noii actori din distribuție, care sunt excepționali. Noua distribuție vine cu un suflu nou, cu o energie, cu o pozitivitate extraordinară și actorii s-au integrat foarte repede în poveste.

De asemenea, toți cei din echipa de creație, formată din Anghel Damian, Lia Bugnar și Mihai Brătilă, urmăresc cu foarte mare atenție povestea. Astfel, pot să vă spun că și Tătuțu nu numai că va fi o poveste care va fi iubită, dar cu siguranță va fi o poveste de care oamenii au nevoie”, a mai declarat George Ivașcu, pentru FANATIK.

