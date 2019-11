Transformarea unei actrițe din Argentina. Ce intervenție chirurgicală și-a făcut după ce a slăbit 43 de kilograme

View this post on Instagram

Esta postal del día de su cumple refleja estos 3 años que pasaron. Sos lo mejor que me pasa en la vida, todos los días. Espero poder seguir acompañándote siempre de la manera que necesites y mejor te haga. Sos el mejor hijo del planeta, haré lo posible por ser la mejor mamá del mundo. Te amo hasta el infinito por siempre para siempre por el resto de mi vida y todas mis vidas!