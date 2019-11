De Ana Hațeg,

Michael Keaton, cunoscut pentru rolurile din ”Birdman”, “Batman” sau “Robocop”, Samuel L Jackson, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood datorită rolurilor din filme precum “Jurassic Park”, “Good Fellas” sau “Pulp Fiction” și Maggie Q (“Designated Survivor”, “Divergent”, “Mission Impossible 3”) vor filma în România pentru “The Asset”.

Pelicula va fi regizată de Martin Campbell, regizor specializat în filme de acțiune, el realizând “The Expendables”, “James Bond -Casino Royale” sau “Masca lui Zorro”.

”The Asset” prezintă povestea a doi asasini rivali, Keaton și Maggie Q, care dețin secrete din timpul războiului din Vietnam. Cei doi sunt însă nevoiți să facă echipă pentru a descoperi cine este asasinul mentorului unuia dintre ei. Cea mai mare parte a acțiunii se petrece în Vietnam, acolo unde cei doi încearcă să descopere criminalul.

Regizorul Martin Cambell se află de două luni în România pentru a coordona pregătirea filmărilor care vor începe pe 8 ianuarie și vor dura 10 săptămâni. În acest timp, actorii urmează să filmeze în diferite locații din centrul Bucureștiului, urmând ca producția să se mute pentru o săptămână la Londra și una în Vietnam.

Filmul este coordonat în producția locală de Frame Film. Aceștia se afla în producție în acest moment în Transilvania cu filmul “Dampyr”, o adaptare după benzile desenate omonime, un triller al cărui buget de producție depășește 15 milioane de dolari și care îi are în distribuție pe Luke Roberts (“Pirații din Caraibe”, “Game of Thrones”, “300”), Sebastian Croft (“Game of Thrones”, “Penny Dreadful”), David Morrissey (“Robin Hood”, “Britannia”, “Walking Dead”), Wade Briggs (“Please like me”) și Stuart Martin ( “Babylon”, “Game of Thrones”).

Frame Film, producatorul local pentru asigurarea serviciilor de producție în România, este o companie creată de Andrei Boncea și Dragoș Buliga, ambii cu experiențe importante în producția de film. Boncea a fost unul dintre producătorii executivi – la filmul ”Joyeux Noel”, nominalizat in 2005 la Oscar pentru cel mai bun film străin, dar și pentru filmul lui Costa Gavras, ”Amen” sau pentru cel al lui Franco Zeffirelli, ”Callas Forever”. A produs deasemenea “California Dreaming”, filmul de debut al regretatului Cristian Nemescu, care a câștigat premiul “Un Certain Regard” la Cannes în 2007.

Dragoș Buliga și Andrei Boncea au realizat, prin Frame Film, “Vânătorul de spirite” (regia Dragoș Buliga) cu Armand Assante și Lior Ashkenazi – lansat în 2018 în România, și premiat la 7 festivaluri internaționale, numeroase seriale de televiziune (”Las Fierbinți”, ”Triplusec”), dar și spoturi publicitare pentru diverși clienți internaționali.

