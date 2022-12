Trucurile ieftine pentru față și păr ale Matildei Pascal Cojocărița. Le pregătește acasă: „Fac un amestec”

Cântăreața se mândrește cu un ten luminos, dar și cu un păr bogat și strălucitor. Ei bine, pentru tenul ei, pentru față, ea folosește un amestec de ceaiuri naturale, din diverse plante. E un truc ieftin, având în vedere că o cutie de ceai costă puțin peste 5 lei.

„Pentru ten folosesc ceai. Practic, mă spăl pe față cu el. Ceai de toate felurile, chiar și scuturătură de fân, tot ce înseamnă plante, dacă se poate să nu fie din acela la pliculeț. Tot ce găsesc, tot ce înseamnă ceaiuri din plante este sănătate curată”, a declarat Matilda Pascal-Cojocărița, pentru viva.ro.

„De mai mulți ani folosesc acest truc pentru față. Fac un amestec din mai multe ceaiuri și pun comprese pe față. Evident, după ce mă demachiez, în prealabil, cu săpun. Pentru că este foarte importantă și demachierea pentru ten”, a mai adăugat ea.

Artista a dezvăluit și cum îl prepară, pe aragaz, dar și cum îl aplică pe ten. „Eu prepar ceaiul pe aragaz, la foc mic, și îl folosesc proaspăt. După ce fierbe, îl dau deoparte și aștept să se răcească puțin. Pun comprese cu ceai călduț pe față și le țin atât cât pot, dar măcar 20 de minute sau o jumătate de oră. După ce fac acest lucru, mă dau cu o cremă. Eu folosesc aceeași cremă de la 27 de ani”, a mai mărturisit artista în vârstă de 64 de ani.

În privința secretelor pentru păr, Matilda Pascal Cojocărița a recunoscut că soțul ei cunoaște secretul. Au un tratament anume, pe care îl pregătesc tot acasă, nu merg la vreun salon. „Pentru păr, am o mască pe care o prepar și o folosesc atunci când am timp. Am învățat rețeta de la soțul meu. Dar îl las pe el să vă spună”, a explicat artista, lăsându-l pe soțul ei să dezvăluie trucul pentru podoaba capilară.

„Pentru păr, eu cumpăr petrol de la o firmă românească. Mai precis, este o soluție care găsește și în farmacie. Ea mai conține ulei de ricin, dar eu mai adaug și în plus. Deci, petroleum cu ulei de ricin și mai pun un gălbenuș, ulei de ricin și vitamina A.

Iese o pastă ca o maioneză și o dai pe păr. Eu fac de mulți ani așa și am un păr frumos la 72 de ani. Și bătrânii se dădeau, în trecut, cu gaz pe cap”, a declarat soțul interpretei, Ștefan Cigu, pentru viva.ro.

În ce emisiune apare Matilda Pascal Cojocărița

Din 3 decembrie, Matilda Pascal Cojocăriţa, Elena Gheorghe şi Radu Ştefan Bănică analizează prestaţia micilor artişti, introduşi în scenă de Florina Constantinescu şi Laurenţiu Niculescu la „Vedeta familiei”, emisiunea pentru copii de la TVR 1.

În fiecare ediţie, timp de o oră şi jumătate, trei concurenţi participă la trei probe complexe, în care trebuie să impresioneze prin vocea lor: o probă care îi ajută pe cei mici să se acomodeze mai uşor cu atmosfera concursului, ce presupune interpretarea unei piese alături de un membru al familiei, o probă în care tinerii artişti sunt pe cont propriu pe scena emisiunii, cântând o melodie la alegere, respectiv o probă ce îi provoacă să ne arate că pot face faţă cu succes şi unei melodii care îi scoate din zona de confort.

„Vedeta familiei este unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care le-am avut în TVR. Este acel gen de emisiune care te ţine în faţa televizorului. O emisiune în care descoperim copii talentaţi, cu familii iubitoare, care îi susţin (la propriu chiar, la prima probă), o emisiune care te emoţionează prin gingăşia şi puritatea micilor concurenţi, care ne arată că, deşi au vârste fragede, sunt ambiţioşi, curajoşi şi pot aborda orice gen muzical. Momentele lor arată ca mici spectacole, concerte ale unor viitoare superstaruri.

Decorul este plin de viaţă, juriul este minunat, iar concurenţii sunt delicioşi. Mi-am dorit de foarte mult timp să prezint o astfel de emisiune, aşa că pot spune că mi s-a îndeplinit un vis”, a spus Florina Constantinescu, cea care ne aduce veştile despre starea vremii la rubrica Meteo ce urmează „Telejurnalului” TVR 1.

