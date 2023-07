Potrivit unui comunicat transmis de Emagis, în deschiderea show-ului de pe Arena Națională vor concerta Phil Campbell and the Bastard Sons.

Fost chitarist la Motörhead, Phill Campbell va veni la Bucureşti alături de cel mai recent proiect al său, The Bastard Sons, în anticiparea celui de-al treilea material discografic – „Kings Of The Asylum”, care urmează să fie lansat în vara acestui an de Nuclear Blast Records.

Phil Campbell and the Bastard Sons vor concerta în jurul orei 18.00, iar Guns N Roses vor urca pe scenă în jurul orei 19.30.

Cum se face accesul la concert

Accesul pe Arena Naţională se va face începând cu ora 16.00, pe la cele trei intrări amenajate pe bulevardul Basarabia, strada Maior Coravu şi bulevardul Pierre de Coubertin.

Cei prezenți la eveniment trebuie să ţină cont de zona pentru care şi-au achiziţionat bilete, respectiv: zonele Standing B, Tribuna 1 Vest şi Tribuna Oficială – acces pe la intrarea din strada Maior Coravu; zona Standing A – pe la intrarea din bulevardul Pierre de Coubertin; zona Tribuna 2 Est şi Peluza Sud – intrarea din bulevardul Basarabia.

Accesul fiecărui participant se va face exclusiv pe la poarta alocată sectorului în care este achiziţionat biletul, potrivit Hotnews.

Sunt interzise: băuturi şi produse alimentare achiziţionate din afara perimetrului locaţiei, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle, deodorante etc.), bidoane de plastic, doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, lanţuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căşti de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro.

Barurile vor acoperi toate zonele de public: Gazon A, Gazon B, inele şi zona VIP. Fumatul va fi permis doar în zone dedicate.

