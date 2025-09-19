Tudor Chirilă, declarații sincere despre familia lui. „Seara e păcat să bei un pahar de vin singur”

„Nouă ne plac foarte mult vacanțele active. Vara mergem la mare pentru copii, dar ne place foarte mult și muntele, ne plac drumețiile, vrem să îi obișnuim pe copii cu ele. Am mers în diverse locuri, dar ne place Franța foarte mult, pentru munți și pentru schi.

Anul acesta am mers în Spania în vacanța de vară, în Mallorca, care este un loc absolut superb, unde am întâlnit și mulți români foarte mișto și ne-am simțit foarte bine. A fost pentru prima dată când am fost într-o gașcă mai mare, copiii au fost cu prietenii lor și a fost o super vacanță pe care dacă nu o aveam cred că cedam”, a declarat Tudor Chirilă pentru VIVA!

Tudor Chirilă spune că familia aduce echilibrul în viața lui și că după o zi de muncă, este o fericire să se întoarcă acasă, alături de partenera și copiii lor.

„Tot familia este locul unde te întorci și te încarci. Nu vreau să sune așa extrem de conservator, pentru că, din punctul meu de vedere, suntem animale sociale și avem nevoie de cei care ne iubesc și, în același timp, avem nevoie să oferim iubire.

Cred că e mereu o bătălie între partea profesională, care alimentează o nevoie personală de orgoliu, de realizare și, în același timp, partea personală care alimentează niște nevoi de dragoste, de acceptare, de validare emoțională, sentimentală, pentru că seara e păcat să bei un pahar de vin singur.

Pe de altă parte, de multe ori ai nevoia de a fi singur și cred că toate lucrurile astea balansează. Pentru mine, familia este locul unde poți merge și când ești fericit, dar și când ești nefericit sau obosit”, a mai adăugat juratul de la Vocea României.

