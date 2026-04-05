De la concert caritabil la conflict public

Totul a început în decembrie 2024, când postul de radio Kiss FM pregătea concertul caritabil „Christmas Show” de la Sala Palatului. Printre artiștii invitați se număra și Connect-R.

Situația s-a schimbat însă radical după ce artistul a publicat pe TikTok mai multe videoclipuri cu tentă politică, în contextul alegerilor prezidențiale. În urma acestora, invitația sa a fost retrasă, decizie care l-a revoltat.

Connect-R a reacționat public, anunțând că își retrage muzica de la postul de radio, însă conflictul era abia la început.

Două luni mai târziu, în februarie 2025, Connect-R a fost invitat în podcastul moderat de Gojira, difuzat pe canalul HappyFishTV. Discuția a ajuns inevitabil la episodul excluderii din concert. În cadrul dialogului, artistul a făcut mai multe declarații controversate și a sugerat că Tudor Chirilă ar fi avut un rol în decizia de a-l elimina din eveniment, dar și în blocarea unor apariții ulterioare.

Procesul intentat de Tudor Chirilă

Considerând aceste afirmații defăimătoare, Tudor Chirilă a decis să acționeze în instanță. În dosarul deschis la Tribunalul București, artistul a solicitat daune morale de 10.000 de euro, încetarea afirmațiilor considerate calomnioase, dar și interzicerea unor declarații similare în viitor.

De asemenea, acesta a cerut publicarea hotărârii judecătorești într-o publicație de largă circulație și acoperirea cheltuielilor de judecată.

Potrivit documentelor, Tudor Chirilă a susținut că declarațiile i-au afectat imaginea publică și reputația, fiind prezentate ca fapte reale, fără dovezi, cu scopul de a genera controverse și audiență. „Cu această ocazie, pârâtul Connect-R a decis să inventeze şi să lanseze o serie de acuzaţii şi afirmaţii mincinoase, defăimătoare şi profund jignitoare la adresa reclamantului. Acţiunile pârâtului a căror sancţionare prin prezenta acţiune se înscriu în două registre: crearea, lansarea, prorogarea şi menţinerea în spaţiul public – mediul online – de acuzaţii publice directe cu privire la pretinse acţiuni ale reclamantului pentru înlăturarea pârâtului Connect-R de la concertul caritabil ##### Christmas Show ori ulterior a fiicei acestuia de la interpretarea de colinde Ia Kiss FM, în lipsa oricăror dovezi; crearea, lansarea, propagarea şi menţinerea în spaţiul public – mediul online a unor afirmaţii denigratoare, calomnioase, situate în afara limitelor discursului public care să se înscrie în exerciţiul libertăţii de exprimare, cu încălcarea drepturilor nepatrimoniale ale reclamantului. ####### afirmaţiilor reclamate relevă că pârâtul nu urmăreşte o prezentare obiectivă a evenimentelor în care a fost implicat, ci doar expunerea lipsită de obiectivitate a unor chestiuni menite a genera senzaţionalul, în încercarea de a creşte numărul de urmăritori, de a-şi spori popularitatea în mediul online şi de a crea audienţă postărilor sale ori emisiunilor la care este invitat”, a precizat Chirilă în fața judecătorilor.

Final neașteptat

Cazul părea să se îndrepte spre o confruntare directă în instanță, însă lucrurile au luat o turnură surprinzătoare. Chiar înainte ca judecătorii să analizeze fondul cauzei și să stabilească cine are dreptate, Tudor Chirilă ar fi depus o cerere de renunțare la judecată, potrivit cancan.ro. Instanța ar fi luat act de această decizie, iar dosarul a fost închis fără un verdict final.