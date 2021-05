Tudor de la Fly Project a slăbit 64 de kilograme și arată spectaculos

Tudor a povestit că de la 104 kilograme a ajuns la 64 kilograme. În plus, de un an de zile, acesta a renunţat definitiv la carne, deşi el obişnuia să consume multă carne înainte.

„Am început de patru ani acest proces de slăbire, dar la un moment dat stagnam. De la 104 cât aveam în 2016, am ajuns la 64.

Acum nu-mi mai e poftă de mâncare, nu mai mănânc nici carne de un an de zile, dar mănânc orice altceva.

Am încercat o săptămână fără carne, mi-a priit, apoi am încercat un an. Dacă toată viaţa am mâncat carne…. Sunt un pofticios. Am mâncat pită cu unsoare de curând”, a povestit Tudor de la Fly Project, .

Tudor Ionescu a explicat la ”Neatza cu Răzvan şi Dani” că din trupă nu mai face parte Dan, însă Fly Project continuă, despărțirea fiind una amicală.

