Un băiat de 14 ani, singurul român care a cântat la Concertul de Anul Nou din Viena. A fost descoperit când era la schi, cu familia

Oliver a început să cânte arii clasice încă de la vârsta de 4 ani, iar vocea sa este cu adevărat impresionantă. Băiatul a fost remarcat în urmă cu trei ani, într-o vacanță de schi în Austria, după cum povestește chiar mama sa, Lavinia Frankel, la TVR 1.

„Proprietara pensiunii a făcut o filmare cu Oliver”

„După Anul Nou, am mers într-o vacanță de schi, în Austria, unde Oliver a fost remarcat chiar de proprietara pensiunii în care am stat. Aceasta a făcut o mică filmare cu Oliver, pe care a transmis-o mai departe. A doua zi, am fost sunați ca în drum spre casă să oprim la corul băieților din Viena pentru o audiție. Imediat i-a fost oferită o bursă”, a spus femeia la TVR.

Oliver se află de trei ani la Viena și este elev al școlii Wiener Sängerknaben – Philanthropie, unde are parte de un program riguros de repetiții și studiu, mai povestește mama lui.

Acum, la Concertul de Anul Nou, doar bunica lui îi este alături, pentru că familia lui a putut procura doar un bilet, potrivit sursei citate.

Concertul de Anul Nou de la Viena este unul la care se poate cumpăra un bilet după un sistem special. Din luna februarie, cei care vor să cumpere bilet se înscriu la o tombolă pe site-ul filarmonicii și dacă numele lor este extras, pot lua biletul. Sistemul a fost găsit de organizatori fiindcă au o cerere foarte mare.

De asemenea, Oliver a avut și un turneu de două luni și jumătate în Statele Unite și Canada, unde a cântat în peste 40 de concerte. Datorită performanțelor sale, a fost invitat și într-un turneu de 8 săptămâni în Japonia.

Filarmonica vieneză, sub bagheta dirijorului Franz Welser-Möst, la concertul de Anul Nou Sursa: Musikverein

Vrea să urmeze Conservatorul în Finlanda

Oliver mai are un frate geamăn, Nathan, iar din cauza programului său încărcat, își vede familia o dată la câteva luni, mai scrie TVR. Mama sa este din Sibiu, iar tatăl este britanic.

Băiatul are planuri mari pentru viitorul său profesional – se gândește să urmeze Conservatorul în Finlanda. De asemenea, Oliver cântă și compune arii pentru pian. Vorbește fluent în limba română, germană și engleză.

