Un nou concurent de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a cedat și a cerut să plece acasă. Autoeliminare neașteptată

După Răzvan Botezatu încă un concurent a spus „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și s-a autoeliminat din reality show-ul PRO TV din Republica Dominicană. Este vorba despre Alex Bogdan. Momentul a fost deja difuzat pe platforma Voyo, potrivit Cancan.

„Am acceptat provocarea acestei emisiuni gândindu-mă că e mult mai mult legată de jocuri și de fobii… și mult mai puțin legată despre conviețuirea într-un spațiu cu oameni pe care nu îi cunosc.

E cumva și că nu mai pot în cercul ăsta mic. Vă invidiez, jur, că aveți puterea să rămâneți! Vreau să rămâneți dar, pentru mine cursa s-a încheiat. Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, a spus Alex Bogdan.

În edițiile trecute, actorul a mărturisit faptul că a trecut printr-un șoc, în momentul în care a realizat că mama sa nu mai este în viață.

„Mama mea s-a chinuit nouă ani. Eu filmam la Iura Luncaș, am avut spectacol în București. La ora șapte și zece minute, mama murea în spital.

Era pandemia și nu ne lăsau să intrăm în spital. Am încercat prin toate relațiile de prin Onești măcar să intre tata. Ne așteptam să se întâmple, dar nu credeam că totul se va întâmpla atât de repede. Voiam măcar să îi spună ceva din partea noastră, că o iubim sau orice, măcar să fie cu ea acolo.

Înainte să decoleze avionul, m-a sunat fratele să-mi spună că mama a murit. Am ajuns în Iași pe la ora nouă jumătate, zece. La ora șapte dimineața aveam de filmat ultima scenă din film, care era romantică, cu iubire, până seara la ora nouă.

Seara am ajuns acasă, am stat cu tata, am luat-o pe mama de la morgă, am depus-o la capelă și m-am întors în Iași, unde am mai avut două nopți de filmare, comedie romantică”, a povestit actorul, în cadrul show-ului de la PRO TV.

