Zi specială pentru Irinel Columbeanu! Deși e copleșit de problemele medicale și financiare, fostul milionar își găsește puterea să zâmbească. E mulțumit de îngrijirea și atenția de care are parte la azilul din Ghermănești unde locuiește de mai bine de un an și jumătate, însă de ziua lui nu va fi acolo, ci la un restaurant de lux.

„Patronul localului din Pipera îi organizează azi sărbătoritului Irinel Columbeanu o petrecere-surpriză, îi va serba ziua de naștere. Merg și eu, îl voi însoți, vor mai veni în jur de 15 persoane, prietenii lui de suflet, dar nicio fostă iubită n-a fost invitată. Cu siguranță, se va bucura, nu se așteaptă la așa masă, ca pe vremuri, când era milionar și se răsfăța cu toate delicatesele”, a declarat Ion Cassian, proprietarul azilului, despre surpriza de ziua lui Irinel Columbeanu.

Cum se descurcă Irinel Columbeanu la azil

Având în vedere că e la centru de atâta vreme, Irinel Columbeanu s-a mai adaptat, s-a mai obișnuit și cu programul, însă nu a fost așa mereu. „El este mai repezit la vorbă, le mai ceartă și pe fetele care îl îngrijesc, dar n-are suflet rău, este un om bun, în esență.

Și tatăl lui, Ion Columbeanu, se comporta la fel, și dânsul a stat la noi până în ultima zi de viață. Și Irinel și tatăl lui au fost obișnuiți ca toată lumea să le stea la picioare și să execute tot ce spun ei. Au avut și menajere și șoferi, care îi serveau, pe când locuiau la vila din Izvorani, așa că oarecum este de înțeles acest comportament”, a mai menționat Ion Cassian.

Recomandări Adrian Constantin, profesorul care a câștigat „Nobelul Austriei”, fost coleg de cameră cu Nicușor Dan: „Nu și-a folosit talentul pentru a domina sau umili”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

La petrecerea de ziua lui Irinel Columbeanu nu o va avea alături pe fiica lui pe Irina Columbeanu. Tânăra ar urma să ajungă din America în România la mijlocul lunii iunie. „Tare și-ar fi dorit să meargă la fiica lui, în America, dar nu mai are voie, zborul cu avionul i-ar dăuna sănătății precare.

Pășește cu greutate și are momente când nu este lucid în totalitate, așa că e bine să fie sub observație. Aici avem cadre medicale, nutriționist, tot ce trebuie să fie îngrijit bine. Dar, ca în fiecare an, fiica lui îl va suna de ziua lui. Poate îi va dărui și un dar sau bani, vom vedea”, a mai menționat Ion Cassian.

Ce probleme de sănătate are Irinel Columbeanu

Pentru Click, Ion Cassian, patronul azilului, a spus că Irinel Columbeanu a suferit în urmă cu ceva vreme mai multe AVC-uri după ce și-a pierdut averea. „Din punct de vedere fizic, nu sunt probleme, chiar s-a mai îngrășat, mănâncă mai bine și cam orice este în meniu. Noi avem aici, la căminul de bătrâni, și un nutriționist, Irinel are un meniu potrivit pentru problemele sale de sănătate, la fel ca toți ceilalți pensionari, care locuiesc la noi.

Recomandări Povestea lui Falko, calul de tracțiune mort după un concurs de tras bușteanul. De ce proprietarul din România l-a revândut după trei zile

Mă bucur că s-a adaptat la azil și cu programul și cu mâncarea, la început avea unele pretenții, de înțeles, totuși, după stilul de viață avut ca om de afaceri cu bani. S-a împăcat cu situația actuală, nu mai trăiește în trecut. Dar AVC-urile le-a avut după ce a pierdut averea, din cauza investițiilor neinspirate. Atunci a suferit un real șoc”, a spus Ion Cassian, care a mai dezvăluit detalii neașteptate despre starea lui Irinel Columbeanu.

„Sunt momente însă când Irinel Columbeanu nu este 100% lucid. Dar își revine destul de repede. În plus, merge mai greu, pășește cu dificultate, de câteva luni. Dar noi suntem mereu alături de el, este ajutat, îngrijit, nu duce lipsă de nimic. Socializează cu cei de aici, are câteva persoane dragi, nu este singur.

Îl mai vizitează cam doi prieteni, din câți a avut. Se interesează de el Liviu Ionescu și Adiță, care are podcast. Atât. Și-ar fi dorit să plece în America, să-și revadă fiica, pe Irinuca, dar are interzis de la medici să mai urce în avion, după AVC-urile suferite”, a mai adăugat patronul centrului.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Giorgia Meloni salută expulzarea unui român din Italia, în timp record: „Să continuăm așa!”

Urmărește-ne pe Google News