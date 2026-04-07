Codruța Filip a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, dezvăluind detalii emoționante despre despărțirea de fostul partener. După o relație de aproximativ șapte ani, artista a luat decizia de a pleca și de a începe de la zero.

„Eu am fost cea care a plecat de acasă. De la începutul anului nu mai stăm împreună. Eu imediat după ce m-am întors din competiție și mi-am clarificat niște lucruri și am descoperit niște lucruri, am plecat.”, a declarat Codruța Filip la podcastul Acasă la Măruță.

Cu toate că a investit financiar în locuința în care a trăit alături de fostul soț, Codruța Filip a ales să nu ia nimic cu ea. „O cumpărase dinainte, era pe numele lui casa. Bineînțeles că am muncit și eu enorm în casa respectivă. În 7 ani e evident că investești și așa mai departe. Există momente în viață în care efectiv lucrurile materiale sunt pe ultimul loc. Nu îți trebuie nimic altceva. Dacă nu ai liniște sufletească, liniște interioară, parcă nu ai nimic, toate celelalte pălesc. Nu mi-a păsat de absolut nimic. Nu m-a interesat că plec doar cu hainele, că doar cu hainele am plecat, nu m-a interesat absolut nimic din toate aceste lucruri”, a mai adăugat ea.

Cântăreața a explicat că despărțirea nu a fost una impulsivă, ci o alegere bine gândită. Deși nu i-a fost ușor să lase în urmă o parte importantă din viața ei, a considerat că este cel mai sănătos pas pentru viitorul său. Pentru Codruța Filip, experiența a fost una care a venit cu lecții importante despre independență și asumare.

Un nou început pentru Codruța Filip

În prezent, artista locuiește într-un apartament cu chirie, unde și-a găsit liniștea după perioada agitată prin care a trecut. Mai mult, aceasta și-a achiziționat și o mașină nouă, semn că își construiește treptat o viață pe cont propriu.

„Locuiesc într-un apartament cu chirie și mi-am luat și mașină nouă. A rămas la el (n.r. – vechea mașină). Au fost și acolo niște discuții în care nu aș vrea să intru, tot ce pot să spun este că și mașina pe care eu o conduceam era pe firma lui. Am decis de fiecare dată să-mi plătesc absolut tot ce folosesc, rate și a fost o discuție acolo prin intermediul căreia mașina nu trebuia să ajungă la mine chiar și cu toate acestea”, a mai spus Codruța Filip.

Parteneri
Dureros ce a făcut Neli, soția lui Mircea Lucescu, după ce a plecat de la Spitalul Universitar. Gestul ei, după ce marele antrenor nu mai răspunde la tratament, i-a lăsat pe toți fără replică
Viva.ro
Dureros ce a făcut Neli, soția lui Mircea Lucescu, după ce a plecat de la Spitalul Universitar. Gestul ei, după ce marele antrenor nu mai răspunde la tratament, i-a lăsat pe toți fără replică
Cine e femeia care ar fi recunoscut că l-a ucis pe medicul din București și ce le-a povestit anchetatorilor. Noi detalii scandaloase ies la lumină în cazul crimei care a zguduit Capitala
Unica.ro
Cine e femeia care ar fi recunoscut că l-a ucis pe medicul din București și ce le-a povestit anchetatorilor. Noi detalii scandaloase ies la lumină în cazul crimei care a zguduit Capitala
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Parteneri
BREAKING șocant! Marele artist a fost împușcat cu puțin timp înainte de concertul de la București! Are trei copii și o soție celebră
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING șocant! Marele artist a fost împușcat cu puțin timp înainte de concertul de la București! Are trei copii și o soție celebră
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
Avantaje.ro
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
Cum arată Luana Ibacka la 59 de ani. Fosta soție a lui Cabral a dezvăluit meniul care o menține în formă
Tvmania.ro
Cum arată Luana Ibacka la 59 de ani. Fosta soție a lui Cabral a dezvăluit meniul care o menține în formă

Alte știri

Cum încearcă hackerii să fure datele bancare în perioada Paștelui: metodele banale pe care le folosesc online sau la telefon
Știri România 14:17
Cum încearcă hackerii să fure datele bancare în perioada Paștelui: metodele banale pe care le folosesc online sau la telefon
Daniel Băluță va construi parcul „Donald Trump” în sectorul 4 din București. De ce proiectul poartă acest nume
Știri România 14:00
Daniel Băluță va construi parcul „Donald Trump” în sectorul 4 din București. De ce proiectul poartă acest nume
Parteneri
Valul de concedieri din 2026 mătură România. Marile companii care au început deja disponibilizările masive
Adevarul.ro
Valul de concedieri din 2026 mătură România. Marile companii care au început deja disponibilizările masive
Cel mai mare scandal din istoria Survivor România. Ce s-a întâmplat între Gabi Tamaș și fiul Andreei Esca i-a șocat pe toți concurenții
Fanatik.ro
Cel mai mare scandal din istoria Survivor România. Ce s-a întâmplat între Gabi Tamaș și fiul Andreei Esca i-a șocat pe toți concurenții
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Anzor, de la stadionul din fața balconului până în inima Craiovei
Anzor, de la stadionul din fața balconului până în inima Craiovei
Oucasse Mendy: „Victorie pentru Macalou”
Oucasse Mendy: „Victorie pentru Macalou”
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Rețeta de sarmale a Adelinei Pestrițu: „Mergeți la sigur dacă o testați”. Ce ingrediente folosește de Paște 2026
Stiri Mondene 13:55
Rețeta de sarmale a Adelinei Pestrițu: „Mergeți la sigur dacă o testați”. Ce ingrediente folosește de Paște 2026
Ilona Brezoianu și soțul ei, prima vacanță împreună cu bebelușul lor. Imagine emoționantă cu actrița și micuțul Matei
Stiri Mondene 13:40
Ilona Brezoianu și soțul ei, prima vacanță împreună cu bebelușul lor. Imagine emoționantă cu actrița și micuțul Matei
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Maşinile care ar putea fi interzise în România. Nu mai pot fi cumpărate din străinătate
ObservatorNews.ro
Maşinile care ar putea fi interzise în România. Nu mai pot fi cumpărate din străinătate
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Parteneri
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
GSP.ro
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Presa maghiară: Dacia, situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile modele de mașini, mii de oameni riscă să rămână fără loc de muncă
Mediafax.ro
Presa maghiară: Dacia, situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile modele de mașini, mii de oameni riscă să rămână fără loc de muncă
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Redactia.ro
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Doi frați de 5 și 8 ani și-au pierdut viața în timp ce jucau de-a v-ați ascunselea. Părinții i-au găsit într-un frigider
KanalD.ro
Doi frați de 5 și 8 ani și-au pierdut viața în timp ce jucau de-a v-ați ascunselea. Părinții i-au găsit într-un frigider

Politic

Întrebarea la care Nicușor Dan le cere procurorilor DIICOT să răspundă în dosarul fotografiilor false din campanie
Politică 13:50
Întrebarea la care Nicușor Dan le cere procurorilor DIICOT să răspundă în dosarul fotografiilor false din campanie
Nicușor Dan, mesaj pentru medicii din România de Ziua Sănătății: „Este important ca fiecare dintre noi să intervină”
Politică 13:36
Nicușor Dan, mesaj pentru medicii din România de Ziua Sănătății: „Este important ca fiecare dintre noi să intervină”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Cornel Dinu, informat în fiecare zi direct de la Spitalul Universitar despre starea lui Mircea Lucescu: „Asta l-a doborât!”
Fanatik.ro
Cornel Dinu, informat în fiecare zi direct de la Spitalul Universitar despre starea lui Mircea Lucescu: „Asta l-a doborât!”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit