Codruța Filip a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, dezvăluind detalii emoționante despre despărțirea de fostul partener. După o relație de aproximativ șapte ani, artista a luat decizia de a pleca și de a începe de la zero.

„Eu am fost cea care a plecat de acasă. De la începutul anului nu mai stăm împreună. Eu imediat după ce m-am întors din competiție și mi-am clarificat niște lucruri și am descoperit niște lucruri, am plecat.”, a declarat Codruța Filip la podcastul Acasă la Măruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Cu toate că a investit financiar în locuința în care a trăit alături de fostul soț, Codruța Filip a ales să nu ia nimic cu ea. „O cumpărase dinainte, era pe numele lui casa. Bineînțeles că am muncit și eu enorm în casa respectivă. În 7 ani e evident că investești și așa mai departe. Există momente în viață în care efectiv lucrurile materiale sunt pe ultimul loc. Nu îți trebuie nimic altceva. Dacă nu ai liniște sufletească, liniște interioară, parcă nu ai nimic, toate celelalte pălesc. Nu mi-a păsat de absolut nimic. Nu m-a interesat că plec doar cu hainele, că doar cu hainele am plecat, nu m-a interesat absolut nimic din toate aceste lucruri”, a mai adăugat ea.

Cântăreața a explicat că despărțirea nu a fost una impulsivă, ci o alegere bine gândită. Deși nu i-a fost ușor să lase în urmă o parte importantă din viața ei, a considerat că este cel mai sănătos pas pentru viitorul său. Pentru Codruța Filip, experiența a fost una care a venit cu lecții importante despre independență și asumare.

Un nou început pentru Codruța Filip

În prezent, artista locuiește într-un apartament cu chirie, unde și-a găsit liniștea după perioada agitată prin care a trecut. Mai mult, aceasta și-a achiziționat și o mașină nouă, semn că își construiește treptat o viață pe cont propriu.

„Locuiesc într-un apartament cu chirie și mi-am luat și mașină nouă. A rămas la el (n.r. – vechea mașină). Au fost și acolo niște discuții în care nu aș vrea să intru, tot ce pot să spun este că și mașina pe care eu o conduceam era pe firma lui. Am decis de fiecare dată să-mi plătesc absolut tot ce folosesc, rate și a fost o discuție acolo prin intermediul căreia mașina nu trebuia să ajungă la mine chiar și cu toate acestea”, a mai spus Codruța Filip.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE