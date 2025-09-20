Anca Țurcașiu și Călin iubesc Grecia și au ales o cazare care le permite să profite din plin de mare, pentru că este situată pe plajă. Anca Țurcașiu a mărturisit că au ales să nu cheltuie mulți bani pentru cazări, pentru că își doresc să viziteze mai multe locuri.

„Noi când plecăm în vacanță, nu alegem deloc cazări scumpe. O simplă cameră, care are un pat, are și aer condiționat, frigider, are o baie cu duș, un dulap, nici măcar televizor nu avem, ceea ce ne bucură foarte mult”, a declarat Anca Țurcașiu.

„Ceea ce contează este locația. Haideți să vedeți unde am ales să stăm în Zakynthos, chiar pe malul mării, acolo unde răsăritule sunt absolut spectaculoase. Avem o terasă splendidă, imensă, doar pentru noi, pe malul mării. Important este să ne bucurăm că suntem împreună și să nu cheltuim bani mulți pe cazare, pentru că vrem să călătorim cât mai mult”, a mai precizat Anca Țurcașiu, în mediul online.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban formează de mai bine de un an un cuplu. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, însă povestea lor de dragoste a început după ce actrița a divorțat de soțul ei. Într-un interviu acordat recent, artista a dezvăluit și cum se înțelege Călin cu fiul ei, dar și ce sentimente trăiește de când este bunică.

Anca Țurcașiu afirmă că iubitul și fiul ei se cunosc de foarte mult timp, dinainte ca ea și Călin Șerban să fie împreună. „Sunt o mamă tandră iubitoare, calmă, afectuoasă, jucăușă. Sunt și cea mai bună prietenă. Călin și fiul meu se înțeleg minunat, mai ales că îl știe dintotdeauna pe Radu, acum și cu Zoe, cu nepoțica, petrecem foarte mult timp împreună(…)”, a spus Anca Țurcașiu.







