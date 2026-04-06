Chiar dacă inițial Valentin Sanfira a spus că nu știe nimic despre despărțire, Codruța Filip a oferit mai multe detalii despre separare pe YouTube, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Iar după ce artista a vorbit în mediul online, fostul ei soț a postat, chiar în ziua de Florii, un mesaj care ar putea fi îndreptat către ea, chiar dacă artistul nu spune clar acest lucru.

„În ziua de Florii, Iisus Hristos a fost întâmpinat cu flori, ramuri și strigăte de bucurie, ca un împărat al inimilor. Dar aceeași mulțime care L-a aclamat avea să se întoarcă împotriva Lui. Așa e firea omului: te ridică în slavă astăzi și mâine te răstignește”, a scris Valentin Sanfira pe Facebook.

Fanii acestuia au reacționat imediat și au precizat că ultima parte face referire la fosta lui soție, fiind un mesaj cu subînțeles.

Apoi, la aproximativ 12 ore distanță, cântărețul a revenit cu un nou mesaj. Dacă precedentul text avea legătură cu ziua de Florii, de această dată Valentin Sanfira a scris despre Iuda, Iisus Hristos și Săptămâna Patimilor.

„A început Săptămâna Patimilor… și Iuda nu a murit: trăiește în fiecare dintre noi. Argintii sunt pregătiți, iar trădarea se repetă, zi de zi. Iartă-ne, Iisus Hristos, că nu ne-am schimbat. Nu doar că Te răstignim din nou… dar o facem cu zâmbetul pe buze, cu sufletul gol și cu conștiința adormită.

Ne-am vândut pentru nimicuri, ne-am lepădat pentru interese, ne-am prefăcut credincioși doar în vorbe. Am ajuns mai reci decât cei ce Te-au condamnat și mai fățarnici decât Iuda care măcar și-a cunoscut vina. Doamne, miluiește-ne… dacă mai știm ce înseamnă pocăința”, a fost mesajul postat de Valentin Sanfira pe Facebook.