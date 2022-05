Deși acum are tot ce își dorește, viața vedetei nu a fost întotdeauna așa. Ea nu a avut o situație financiară bună și a muncit ca să își întrețină familia dinainte de a împlini vârsta majoratului. Invitată la podcastul „Ameritat cu Nasrin”, Valentina Pelinel a povestit detalii mai puțin știute din viața ei.

„Odată ce am ieșit din țară am început să câștig bani, să fiu independentă, să ajut în felul meu, dar pentru noi nu a fost ușor. Tatăl meu a murit când eu aveam 15 ani și jumătate, apoi eu am câștigat Top Model România la câteva zile după decesul lui. Și de acolo a început să mi se schimbe viața.

Tot ce se întâmplă rău nu e de la Dumnezeu. A fost greu ca și copil să înțelegi așa ceva. În situația în care ne-am trezit imediat mi-a oferit Dumnezeu ceva care să mă țină echilibrată. Pentru că eu îmi doream și visam să devin manechin. Și aveam un caiețel și decupam din ziare modelele celebre ale lumii, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, era preferata mea. Eu tot visam și proiectam”, a declarat soția lui Cristi Borcea.

Tatăl Valentinei Pelinel s-a stins din viață când ea avea 15 ani și jumătate. El știa că fiica lui își dorește să devină model, însă niciodată nu a luat în serios visul ei. Soția lui Cristi Borcea a intrat la Colegiul Național Sfântul Sava, iar părinții săi s-au temut că aceasta nu se va descurca. Valentina avea o colegă, Rodica, iar ea o ajută cu rechizite și îi dădea caietele sale de la meditație.

„Tata știa că visam să devin manechin și râdea de mine. Era un om cum spunem noi românii, de caterincă. Râdeam, ne distram, jucam cărți, ne trișam unul pe altul. Jucam rummy, puneam pariuri la televizor, ne uitam la concursuri de mașini, de toate. Nici mama, nici tata, nu m-au luat în serios. Treceau repede peste subiect. Inclusiv când am vrut să dau la Colegiul Național Sfântul Sava mi-au zis: «Păi, e cel mai greu de intrat acolo, n-ai ce căuta acolo. Păi, știi că noi nu avem bani de meditații». Și eu le-am zis: «Lasă, că mă descurc, asta e, învăț zi, noapte»”, și-a amintit Valentina Borcea.

Fostul fotomodel a făcut multe sacrificii pentru a urca pe cele mai importante podiumuri de modă din lume. Când avea doar 17 ani, Valentina a plecat să lucreze în străinătate.

„Îmi doream foarte mult să plec, am plecat fără nimic, dar mi se face frică când mă gândesc pentru mine persoana de atunci. Am riscat. Era inconștiența vârstei, nu ești atât de pragmatic și de calculat. N-am avut niciun plan să plec din țară. Eram în al doilea an de liceu lângă Rodica, colega mea, lângă mama, care rămăsese fără tata, lângă sora mea mai mică. Am câștigat Top Model România în 1996, după care m-a chemat doamna Zina în echipa ei de fete cu care făcea prezentările prin țară. Mergeam la contractări cu trenul în gașcă de fete, în diferite localități din țară în care se făceau prezentări de modă. Diverse case de modă își prezentau produsele. Nu eram decât noi, în toată țara. Atât”, a dezvăluit Valentina Borcea, relatează Fanatik.

„Un an de zile am muncit doar ca să plătesc datoriile acumulate”

Pentru a se descurca departe de casă, vedeta a fost nevoită să își negocieze foarte bine contractele pe care le avea. Valentina Pelinel a locuit timp de 10 ani în New York, unde a muncit din greu.

„Am început să am interviurile cu agențiile de modele din New York. Și am zis că trebuie să spun ce cerințe am. Și am zis, eu vin din România, nu am bani, nu am să mă îmbrac, haine, unde stau eu aici la voi? Și mi-au zis că sunt apartamente speciale pentru modele. Mi-au prezentat un apartament și le-am spus, știți, mie trebuie să-mi avansați 500 de dolari pe săptămână, pentru că trebuie să trimit și bani la mama acasă, trebuie să mă și îmbrac, să mănânc și așa stau lucrurile. Altfel nu pot să rămân aici.

Și au fost de acord, am semnat un contract, au investit în primii ani foarte mulți bani în mine pentru că îmi ofereau un apartament, acești 500 de dolari pe săptămână. Aveam nevoie să merg la dentist că dantura mea era praf, aveam coșuri pe față, a trebuit să mă trimită la dermatolog. Un an de zile am muncit doar ca să plătesc datoriile acumulate. Că la început nu te plătesc atât de mult, trebuie să faci multe seturi de poze ca să faci acel book pe care îl prezinți. La început e multă investiție după care ai mult de plătit înapoi. Se investesc banii tăi.

A trebuit să decis să rămân acolo, în frumosul New York. Am stat 10 ani și veneam de 2-3 ori pe an acasă. Nu mi-a plăcut nicăieri cum mi-a plăcut în America. Acolo m-am regăsit. Stilul de viață, oamenii, erau foarte sociabili, râdeam, ne distram. Cel mai tare e că această meserie era luată foarte bine definită, foarte clară. Acolo timpul costă bani și e apreciat ca atare”, a mai dezvăluit Valentina Borcea.

„Mi-am lăsat școala ca să fac bani, să fiu independentă”

Soția fostului acționar de la Dinamo a mărturisit că a fost nevoită să renunțe la școala din România, pentru a munci în străinătate. Valentina Pelinel a terminat liceul în Statele Unite ale Americii și a absolvit Facultatea de Marketing din Cornwell.

„Mi-am lăsat școala ca să fac bani, să fiu independentă, să-mi ajut familia. Păi, asta trebuie să fie o laudă, nu o judecată. M-am dus să muncesc, să-mi fac un viitor. Dacă nu prindeam trenul ăsta când mi-a ieșit în cale poate nu-l prindeam niciodată.

Studiam 5-6 ore pe zi ca să termin liceul în America. Dar îmi place să învăț și învăț în continuare despre orice. Am răbdare că am lăsat ceva neterminat. Eu am făcut liceul de la 0. Și am studiat 5 ani și mi-am luat diploma. Am absovit și Facultatea de Marketing din Cornwell”, a conchis în podcastul Ameritat cu Nasrin, Valentina Borcea.

