Mai multe persoane publice au vorbit despre cât plătesc acum pentru un plin de combustibil și cum influențează noile costuri bugetul lunar.

Prețurile la pompă au crescut semnificativ

În ultima perioadă, carburanții s-au scumpit vizibil în România. În prezent, în multe benzinării din țară, benzina standard a ajuns la aproximativ 8,28–8,40 lei pe litru, iar motorina se apropie de 8,80–8,90 lei.

Comparativ cu luna trecută, costul unui litru de benzină a crescut cu aproape 7%, iar cel al motorinei cu peste 8%. Specialiștii explică faptul că aceste scumpiri sunt influențate atât de majorarea accizelor și a taxelor, cât și de tensiunile internaționale care au dus la creșterea cotației petrolului.

Pentru cei care circulă frecvent, diferența se simte imediat, mai ales atunci când vine momentul alimentării.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Vedetele resimt și ele scumpirile

Mai multe vedete din România au vorbit deschis despre modul în care creșterea prețurilor la carburanți le afectează viața de zi cu zi.

Mara Bănică spune că diferența se vede imediat atunci când ajungi la pompă și că prețurile actuale sunt mult mai mari decât cele de acum câteva luni. „Cum afectează pe toată lumea. Ieri am făcut plinul mașinii și a costat 656 de lei, față de 550, pe acolo. E o creștere bruscă și mare care se simte în buzunarele tuturor, fie ele încăpătoare sau nu. Poate cu ocazia asta devine traficul mai puțin aglomerat!”, a declarat Mara Bănică pentru cancan.ro.

La rândul ei, Cristina Cioran recunoaște că resimte scumpirea mai ales pentru că face frecvent drumuri între Constanța și București, ceea ce presupune costuri constante pentru combustibil. „Bineînțeles că mă afectează toate aceste schimbări și creșteri de prețuri, mai ales având în vedere că am doi copii mici, iar mașina este un instrument necesar pentru mine. Drumurile Constanța–București–Constanța sunt, într-adevăr, destul de costisitoare, iar fiecare bănuț care se adaugă la prețul litrului de carburant se simte. În același timp, toate aceste scumpiri mă fac să mă gândesc mult mai serios și să fiu mai atentă atunci când aleg proiectele la care lucrez sau în care vreau să mă implic.”

Și Mihai Trăistariu spune că deplasările pentru concerte îl obligă să fie mereu pe drum, iar costurile pentru carburant au crescut vizibil în ultima perioadă. „Da, mă afectează. Eu fac foarte multe drumuri, am foarte multe deplasări. În fiecare weekend am evenimente. Ieri am fost prin București, iar în weekend merg prin țară la concerte. Am și evenimente în afară și merg de multe ori cu mașina, deci, pe partea de circulat, mă afectează foarte mult. Mă afectează și prin faptul că se scumpesc toate acum din cauza benzinei și motorinei. Se scumpesc produsele și atunci, automat, mă afectează și pe mine, pentru că totul va deveni mai scump.

Mai e și faptul că am turiști care vin la mare și care probabil își vor scurta vacanțele. Anul trecut s-au scos cardurile de vacanță și, din aproximativ 100 de familii, 18 au renunțat să mai vină, pentru că nu mai primesc acest beneficiu. Acum s-ar putea să mă anunțe că benzina este scumpă și că, în loc de șapte zile, vor sta cinci zile sau chiar mai puțin. Toate aceste scumpiri mă afectează și în afacerile mele. Înainte făceam plinul la mașină cu aproximativ 350 de lei. După toate aceste scumpiri, plinul a ajuns la aproximativ 450 de lei. Dacă benzina ajunge și la 10 lei litrul, probabil voi depăși 500 de lei pentru un plin.”

„Sincer, scumpirea carburanților mă afectează destul de mult. Eu sunt foarte des pe drumuri, iar mașina mea are un motor de 3.6 litri, deci consumul nu e mic. În unele luni ajung să dau pe motorină aproape cât pe o chirie decentă, ceea ce mi se pare complet exagerat.

Din păcate, nu e vorba doar despre carburant. În România simți că toate costurile cresc constant – taxe, impozite, combustibil și implicit hrana – iar oamenii sunt tot mai împovărați financiar. Și nu văd deloc măsuri reale prin care statul să încerce să protejeze populația, cum face Ungaria de exemplu, ba chiar dimpotrivă.

Sincer, m-am gândit chiar să îmi iau o motocicletă pentru deplasările prin București, atât din cauza costurilor cu carburantul, cât și din cauza traficului care devine pe zi ce trece tot mai greu de suportat”, a spus Bogdan Vlădău.

Unele vedete au achiziționat mașini electrice

Unele vedete au încercat deja să găsească soluții pentru a reduce cheltuielile. Anca Serea a explicat că ea și soțul ei, Adrian Sînă, au făcut trecerea către mașini electrice, tocmai pentru a evita costurile tot mai mari cu combustibilul.

De asemenea, Oana Roman spune că, deși conduce o mașină hibrid, scumpirile generale se simt inevitabil în bugetul oricărei familii. „Evident că pe toată lumea afectează scumpirea asta mare la carburant. Eu am o mașină hibrid care nu consumă foarte mult, pentru că merge și pe baterie, și nu plătesc enorm de mult pe benzină în fiecare lună, dar da, plătesc mai mult pentru un plin.

Poate pe mine mai puțin decât pe alții, pentru că, slavă Domnului, câștig destul de bine, dar având în vedere că s-au scumpit toate – gazul, curentul, mâncarea și absolut tot – ne afectează cu siguranță pe absolut toți.”