Veta Biriș a locuit o bună perioadă în satul Veseuș din județul Alba, ulterior s-a mutat în apropiere, tot la țară. Nu regretă că stă la țară, îi place mult comunitatea. „Sunt bucuroasă că am rămas acolo, la sat, pentru că am rămas mai aproape de rădăcina cântecului popular. Dacă sătenii mei știau un cântec, veneau imediat și mi-l spuneau.

De când am început să cânt, în 1967, am rămas omul de la țară. Dacă am ales să stau în continuare acolo, consătenii mei se bucură și suferă odată cu mine. În comunitatea asta de la țară, oamenii se ajută între ei. Nu am uitat de unde am plecat. Am avut privilegiul de a face cunoscut tot ce are mai frumos Valea Târnavei”, a mărturisit Veta Biriș în podcastul moderat de Andreea Bogdan pe YouTube, conform Fanatik.

Viața mai puțin știută a cântăreței Veta Biriș

Cunoscuta interpretă de muzică populară s-a născut într-o familia numeroasă. Din cei 7 fraţi, doar ea s-a zbătut să-şi îndeplinească visul de a face o carieră artistică. Interpreta a debutat în anul 1967, în cadrul concursului „Dialoguri la distanţă”, unde a primit nota maximă. „Bădiţa de pe Târnava” este melodia cu care a impresionat publicul la Palatul Culturii din Târgu Mureş, locul în care s-a desfăşurat concursul.

Primele înregistrări le-a realizat în acelaşi oraş, la Radio Târgu Mureş. Însă Veta Biriş s-a consacrat abia după participarea la concursul Floarea din Grădină, devenind în scurt timp una dintre cele mai îndrăgite interprete ale folclorului românesc. Artista s-a căsătorit la 17 ani, iar la 19 ani a născut primul copil.

