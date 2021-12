În anul 2018, Bogdan Ioan s-a prezentat pe scena de la „Vocea României” cu piesa „Earth song”, a lui Michael Jackson. Atunci, tânărul i-a impresionat pe cei patru jurați, pe Smiley, Andra, Irina Rimes și Tudor Chirilă. „N-am crezut că o să aud aşa ceva vreodată. N-am crezut că o să se nască om care să cânte aşa. Ştii, toată lumea a zis că pe Michael Jackson nimeni nu o să-l egaleze, nimeni nu o să cânte aşa. Ai cântat foarte bine, ai cântat ca el, impecabil“, i-a spus la acel moment Andra.

Toți s-au luptat pentru el, toți l-au vrut în echipă, însă el singur a ales. Smiley a fost juratul care l-a condus prin concurs exact până în marea finală. Bogdan Ioan a câștigat „Vocea României”, în 2018.

„Sunt mai determinat ca niciodată să reușesc”

Acum, la trei ani de când a câștigat concursul de la Pro TV, artistul a făcut declarații pe Facebook. „Au trecut 3 ani de la finala @vocea_romaniei. Voi, prin votul vostru, mi-ați oferit șansa și posibilitatea de a încerca să îmi construiesc o carieră în muzică.

Din păcate, nu am realizat tot ceea ce mi-am propus în acești ani, din diverse motive care au ținut de mine mai mult sau mai puțin, dar am învățat multe, am cunoscut oameni mișto, am luat contact cu realitatea de care te lovești după un «talent show» și sunt mai determinat că niciodată să reușesc. Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături și stați aproape pentru ce va urma!”, a dezvăluit cântărețul.

În prezent, Bogdan Ioan face muzică, a lansat mai multe melodii și apare destul de des la TV. El a fost invitat la Antena 1, la matinalul lui Răzvan și Dani, la „Vorbește lumea”, emisiunea de la Pro TV, dar și la TVR 1.

