Într-un interviu pentru click.ro, Sarah Dumitrescu a povestit cum e viața ei de sportiv. A fost nevoită să renunțe la multe plăceri, chiar și în vacanțe merge destul de rar, abia când prinde câteva zile libere. „Este viața pe care am ales-o conștientă fiind că trebuie să renunț la “tot ce e pământesc frumos“. Pentru mine, baschetul e viața mea. De la 10 ani joc baschet. Și atât. Antrenament și scoală. Și nu ma deranjează. Eu trebuie să fiu cunoscută ca Sarah Dumitrescu Prodan, nu ca fata Anamariei Prodan.

Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic. Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. După două accidentări, revin încet și bine, tocmai datorită faptului că am avut și am o viața aproape perfectă! Am câteva zile de vacanță pe an și le trăiesc la maxim. Fără alcool (nu beau decât apă), fără nenorociri. Viața e frumoasă trăită frumos! Mereu în picioare. Niciodată în genunchi! Să știți că mama mea exact asta ne-a inoculat de mici. Demnitatea este cel mai frumos lucru pe care un om poate să-l dețină.”, a declarat tânăra baschetbalistă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Sarah Dumitrescu a recunoscut că pe lângă toate aceste sacrifiicii pentru baschet, cel mai greu e să trăiască departe de familie.

„Îmi văd părinții mai rar și rudele. Am două antrenamente pe zi și școală. Nu am timp de nimic altceva. Dar așa m-au crescut părinții mei. De când am plecat la “boarding school“, de mică. Mama mi-a spus așa “de azi ești pe cont propriu ajutată de mine, dar totuși pe cont propriu. Te naști și mori singură și trebuie să te pregătești pentru ce e mai rău și greu în viață. Dar, treci peste tot cu capul sus!”

Mi-am însușit lecția, chiar dacă mi-a fost greu. Azi sunt puternică și mândră de mama și de frații mei. De tatăl meu, care m-a ajutat enorm în cariera mea. Chiar și de Laurențiu care mi-a fost ca un tată, până când a greșit enorm și a căzut in lumea aia urâtă, de care noi nu vrem sa știm.”, a mai explicat ea.

Anamaria Prodan are două fete din căsnicia cu Tibi Dumitrescu, pe Sarah și pe Rebecca. Din mariajul cu Laurențiu Reghecampf îl are pe Laurențiu jr.

Citeşte şi:

REPORTAJ. Lanțul binelui în vremuri grele: două parohii dobrogene au adunat donaţii din toată ţara pentru satele sărace de lângă Ismail şi Odesa

„De ce?”-uri ca nuca în perete. Cei care întreabă „De ce îi ajutăm pe ucraineni” sunt, mai degrabă, cei care n-au donat în viața lor

Strănepoata lui Nikita Hruşciov, către Putin: „Nu poţi face o naţiune să te iubească bombardând-o”. Ce complex îl afectează pe Putin

„Am stat 10 zile în subsol, fără apă și curent”. Mărturiile oamenilor care au reușit să fugă din Mariupolul asediat

GSP.RO Greșeala prin care rușii susțin că cel mai bun lunetist din lume și-ar fi dat de gol poziția și ar fi fost ucis

Playtech.ro Răsturnare de situație cu pandemia covid-19. OMS a făcut un anunț neașteptat

Observatornews.ro Un instructor de fitness şi-a prins soţia în timp ce îl înşela cu un om al străzii. Scuza invocată de tânăra braziliancă

HOROSCOP Horoscop 20 martie 2022. Leii primesc un impuls puternic pentru a privi mai mult spre viitor, cu mult curaj și determinare

Știrileprotv.ro Zelenski, mesaj ferm pentru Elveția: „Băncile voastre sunt locul unde stau banii oamenilor care au pornit acest război”

Telekomsport Apariţie scandaloasă la mitingul lui Vladimir Putin de pe stadionul Luzhniki. FOTO | Cine este tânăra din imagine

PUBLICITATE Cum a reușit Nicu Mihai să devină un vlogger de succes