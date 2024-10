Anamaria Prodan a dezvăluit detalii emoționante despre momentele dificile prin care a trecut în ultimele luni de căsnicie cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a povestit cum despărțirea de antrenor a fost un adevărat calvar, marcând una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Într-un interviu recent, Anamaria Prodan a explicat că relația lor, care a durat peste un deceniu, a început să se destrame treptat, iar ultimele luni au fost pline de tensiuni și provocări emoționale.

„Omul a vrut să stea în noroi, am vrut să se bălăcească acolo pentru că aia era lumea lui. De multe ori vorbesc cu copiii în casă: «Ce a fost în mintea ta, când îți spuneam să plecăm, iar tu nu ai vrut să auzi».

Când vii să îl salvezi te trage și pe tine. Dumnezeu a făcut să nu mă poată îneca și pe mine, am avut noroc pentru că m-am salvat în ultima secundă. În biserică cu cununiile pe cap, telefoanele sunau și amanta urla. Atunci am zis că nu se poate așa ceva.

Cu cununa pe cap în altar în fața lui Dumnezeu și îl suna amanta, urlete, circ și nenorocire când eram în biserică la nunta de cristal. Atunci am ridicat capul și am zis: «Doamne, dacă nu mai e să fie fă ceva să se termine chinul ăsta»”, a spus Anamaria Prodan, potrivit fanatik.ro.

„În Dubai am coborât din mașina lui când aia suna încontinuu, am plâns cât puteam de tare să scot tot din mine”

Impresara a recunoscut că despărțirea de Laurențiu Reghecampf a venit ca un șoc, mai ales pentru că ea a sperat până în ultimul moment că vor putea rezolva problemele din relația lor. Anamaria a subliniat că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a păstra familia unită, însă, în cele din urmă, a fost nevoită să accepte realitatea dureroasă.

Cu toate acestea, impresara a declarat că, deși a fost o perioadă dificilă, a găsit puterea să meargă mai departe și să se concentreze pe viitor, atât pentru ea, cât și pentru copiii lor.

„Ce a făcut? A venit acasă, a prins momentul și a luat tot ce mai era de luat și a fugit. Banii din conturi erau cărați de multă vreme. Pe mail erau discuții de genul, ei i-ai făcut ziua și mie vrei să îmi dai doar 15.000 de euro.

Bine că am scăpat, am fost la un pas să ajung cum este el astăzi. Dacă nu se întâmpla și Dumnezeu nu făcea să dispară din viața noastră, astăzi auzeai de mine din povești. În Dubai am coborât din mașina lui când aia suna încontinuu, am plâns cât puteam de tare să scot tot din mine.

Îmi doream să se întâmple ceva și să se termine tot calvarul ăla. În situația asta am fost toți. Mă trezeam noaptea fără aer, la fel și Bebe. «Mami, am visat că vine femeia aia și ne omoară pe toți». Luca s-a dus în Dubai la psihiatru, nu la psiholog.

Eu nu înțeleg și copiii mă întreabă cum am muncit, cum am luptat. Le-am spus că probabil ăsta a fost scopul venirii mele pe această lume, să înalț bărbați. Să îi iau de nicăieri și să îi fac cineva.

Mă rugam la Dumnezeu să îmi dea un bărbat care să aibă grijă de mine, să mă protejeze și să mă iubească pentru ce sunt eu. Nu să îmi ceară bani, nu să stea că îi iau mașini și ceasuri. Odată nu s-a pus problema la Roland să văd ceva, să îmi placă și să nu îl ia”, a mai spus agenta.

În prezent, Laurențiu Reghecampf are o relație cu Corina Caciuc, femeia pentru care și-a părăsit soția. Antrenorul a devenit și tatăl a doi băieți alături de actuala parteneră din viață. Și Anamaria Prodan și-a refăcut viața după despărțirea de antrenor, iar în prezent trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ronald Gavril, un boxer profesionist.

