Anamaria Prodan a primit ca un șoc vestea că Silviu Prigoană a murit. Vedeta a dezvăluit că era apropiată de acesta, el fiind nașul de botez al lui Laurențiu jr., băiatul ei din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf. Și cu Adriana Bahmuțeanu, fosta lui soție, ea are o relație bună, cele două au și vorbit după ce omul de afaceri s-a stins din viață marți, 12 noiembrie.

Bahmu i-a cerut Anamariei Prodan să încheie scandalul cu Laurențiu Reghecampf, de care e în divorț. Ea regretă că Silviu Prigoană a murit fără să aibă o relație bună cu ea.

„Am țipat la Anamaria! Îmi cer scuze, dar i-am zis să lase ura la o parte și să se împace cu Laurențiu! Eu nu am mai apucat s-o fac cu Prigoană, deși m-am rugat enorm de el! El era încăpățânat, o tot ținea pe-a lui! Eu sunt încă în șoc, sunt în perioada de negare”, a spus Adriana Bahmuțeanu, la Antena Stars.

Anamaria Prodan, decisă să încheie scandalul cu Laurențiu Reghecampf

Pentru Click, Anamaria Prodan a dezvăluit ce anume i-a spus lui Laurențiu Reghecampf în mesajul trimis după moartea lui Silviu Prigoană. „Nu a țipat nimeni la mine! Bahmu e familia mea. Am vorbit despre cele întâmplate. Mi-a părut rău că Silviu nu a mai apucat să stea la masă cu Adriana, cu care s-a iubit atât de mult ca să se ierte unul pe altul.

Speram ca ei să poată face asta, pentru ei și pentru copiii lor. Viața e atât de scurtă. M-am cutremurat când am aflat de Silviu… Nimeni și nimic pe pământul ăsta nu merită să stea în ură și dușmănie. Fiecare e liber să trăiască cum vrea, cu cine vrea, dar fără ura care ne duce încet către mormânt.

De asta i-am scris lui Laurențiu de față cu toți copiii. Exact așa! Ura, procesele, circul fac deliciul diavolului. Noi suntem oameni cu frica lui Dumnezeu, oameni care îl slujim și trăim după poruncile Lui. Nu avem voie să trăim în ură! Dumnezeu dă fiecăruia ce merită, cu siguranță, dar cine suntem noi să ridicăm piatra?!

Nu vreau să mai aud de scandal cu fostul soț și nu voi mai face deliciul presei niciodată. Pentru mine nu contează ce decide Reghecampf să facă, nu o să mai auziți vreodată de la mine ceva din familia mea. Sunt mândră că Dumnezeu m-a împuternicit să pot să mă căiesc, să pot să cer iertare când greșesc și să pot să gândesc fără ură și așa mă rog să mă țină.

Departe de cancanuri și viață josnică. Am muncit prea mult în viața mea ca să mă bag în mocirlă. Bine că Dumnezeu mi-a dat putere la timp ca să ies, că altfel cine știe ce se alegea de toată familia mea. Așa am ținut-o, perfect așa mi-am ținut copiii și i-am educat. Perfect așa am rămas Anamaria Prodan, omul care îl va sluji pe Dumnezeu zi și noapte fără să se uite ca râde x sau y!”, a declarat Anamaria Prodan.

