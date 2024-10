Miercuri, 9 octombrie, Anamaria Prodan (51 de ani) și Laurențiu Reghecampf (49 de ani) s-au întâlnit din nou la Judecătoria Buftea, la ultima înfățișare în procesul lor de divorț, care se desfășoară de trei ani. Vedeta a ajuns prima, însoțită de avocatul ei, Oleg Burlacu, și de fina sa, Lena Enache, soția fotbalistului Gabriel Enache, care a fost martora sa în acest caz.

Însă surpriza a venit din partea lui Laurențiu Reghecampf, care a sosit împreună cu celebrul paparazzo Dinte (Valentin Petrișor), un martor controversat. Reghecampf și Dinte, îmbrăcați elegant, au fost asaltați de presă la intrarea în instanță, însă Anamaria Prodan nu s-a arătat deloc surprinsă de această mișcare din partea fostului ei soț.

„Nici nu vreau să știu de martorii lui. Mă dezgustă tot, dar asta e viața. Dumnezeu va lua din viața mea și a copiilor mei tot ce e rău, cu siguranță“, a declarat impresara.

Audierile au durat ore bune, iar Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, însoțiți de avocații lor, au părăsit judecătoria abia în jurul orei 19:30, fără a face declarații. Potrivit surselor Click!, martorul lui Reghecampf, Valentin Petrișor, ar fi fost trimis acasă de magistrați, fiind acuzat că ar fi făcut declarații mincinoase în fața instanței.

„Ea nu renunță la divorț, vrea să păstreze și numele, vrea vreo 20.000-30.000 de euro pe lună pentru un copil de 12 ani.

Inclusiv astăzi am auzit-o pe hol când zicea: hai să o mai amânăm, hai s-o mai ducem, hai s-o mai lungim”, a spus Valentin Petrișor, alias Dinte.

Anamaria Prodan susține că „Dinte” a depus mărturii mincinoase

După ședința de judecată, martorul lui Reghecampf a făcut o serie de declarații presei, ceea ce a stârnit o reacție dură din partea Anamariei Prodan. Impresara a anunțat că intenționează să-l dea în judecată pentru declarațiile sale. Instanța a rămas în pronunțare, iar avocații trebuie să depună concluziile pe 22 octombrie, urmând ca sentința finală să fie afișată pe 24 octombrie. De-a lungul timpului, Anamaria Prodan a precizat că Laurențiu Reghecampf nu s-ar mai fi implicat deloc în viața fiului lor.

„Nici nu s-a pus problema de așa ceva vreodată! Nu s-a discutat vreodată așa ceva! Mincinoși! Și mărturie mincinoasă… O să scoatem declarația de martor a lui și o s-o facem publică și pe urmă o să-l dăm în judecată pentru tot ce a spus, plus plângere penală pentru mărturie mincinoasă”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!

„Ne vedem în instanță cu domnul Dinte sau cum se numește Valentin Petrișor pentru mărturie mincinoasă”, a declarat avocatul impresarei, Oleg Burlacu.

Valentin Petrișor, cunoscut sub porecla „Dinte”, are un trecut controversat. În 2011, el și vedeta Antena Stars Natalia Mateuț ar fi fost implicați într-un dosar de fraudă în Olanda, unde ar fi fost arestați.

