Zilele trecute, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au întâlnit la tribunal, unde procesul lor de divorț continuă. A avut loc audierea martorilor, printre care și Valentin Petrișor, cunoscut drept Dinte, care l-a apărat pe antrenorul de fotbal și a făcut mai multe acuzații la adresa impresarei.

El e și cel care susține acum că relația dintre Anamaria Prodan și Ronald Gavril e de fațadă, că el are iubită în America, acolo unde e stabilit de ani de zile. Declarațiile au deranjat-o pe Anamaria Prodan, care a reacționat.

„Este hilar. Probabil că este frustrarea prea mare și la Reghecampf, și la Dinte că Ronald nu are cum vreodată să se coboare la nivelul ăsta și să dea replică sau să se uite către așa ceva. Îmi pare foarte rău pentru Laurențiu Reghecampf.(…)

Relația mea cu Ronald eu cred că o știe toată lumea pentru că am făcut-o publică și am alături de mine un om minunat. (…) Noi nu avem ce să demonstrăm nimănui. Eu nu am ce să demonstrez.”, a spus Anamaria Prodan, conform Spynews.

Ronald Gavril: „Nu vom tolera minciuni și atacuri la persoană”

Totodată, toate acuzațiile la adresa Anamariei Prodan au ajuns și la urechile lui Ronald Gavril. Pe Facebook, într-un mesaj public, el i-a luat apărarea impresarei. „Cei care încearcă să o discrediteze pe Anamaria ar trebui să știe că nu este singură în această luptă. Sunt alături de ea și suntem o forță de neoprit. Nu vom tolera minciuni și atacuri la persoană.

Anamaria este o femeie puternică, iar cei care încearcă să o tragă în jos nu fac decât să arate cât de slabi sunt. Împreună, suntem mai puternici decât orice vorbă rea și nimeni nu o va putea opri din a merge înainte cu fruntea sus. Nu uitați: suntem aici și nu plecăm nicăieri”, a fost mesajul tranșant scris de Ronald Gavril în descrierea unei fotografii în care apare alături de Anamaria Prodan.

Astăzi, sportivul și-a și declarat dragostea public pentru Anamaria Prodan. „Alături de iubirea mea actuală și viitoare . Împreună, nimic nu ne poate opri. Te iubesc, baby Anamaria Prodan! Dacă noi suntem cei mai buni, restul nici nu contează. Stoici în fața provocărilor, puternici în fața vieții. Luptătorii adevărați nu cedează și nu renunță niciodată”.

„Noi trăim fiecare moment frumos”

Anamaria Prodan și Ronald Gavril s-au afișat pentru prima dată împreună în urmă cu aproape un an, atunci când spunea că iubitul ei este exact ceea ce și-a dorit. „Îți mulțumesc pentru fiecare secundă. Trăiesc frumos și mă emoționez când vorbesc de tine și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce îmi dă să trăiesc, cât este (…) Noi trăim fiecare moment frumos fără să dau explicații nimănui, fără să mai ascund lucruri și îți mulțumesc că ești lângă mine și mă susții, chiar și astăzi când n-am terminat socotelile vechi cu fostul soț (…)

Faptul că m-am simțit atât de liberă, atât de relaxată, că m-ai făcut să râd, încât am uitat de toate problemele mele”, declara Anamaria Prodan, în fața lui Ronald Gavril, în podcastul pe care îl moderează impresara.

