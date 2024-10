Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă să fie în centrul atenției, pe fondul unui proces de divorț care durează de mai bine de trei ani. Săptămâna aceasta, la Judecătoria Buftea, a avut loc ultima înfățișare, iar tensiunile dintre cei doi foști soți au atins cote maxime. Într-o ședință plină de scântei, antrenorul și martorul său, Valentin Petrișor, cunoscut sub numele de Dinte, au adus acuzații uluitoare la adresa impresarei.

Laurențiu Reghecampf, aflat într-o situație dificilă după divorț, și-a atacat în mod agresiv fosta soție, insinuând că aceasta l-ar fi înșelat pe parcursul căsniciei. Reghecampf a apelat la martorul său, Valentin Petrișor, cunoscut pentru problemele sale cu legea, pentru a susține aceste afirmații. În cadrul ședinței, s-a sugerat că Anamaria Prodan ar fi avut relații extraconjugale „cu tot fotbalul românesc”, o acuzație gravă care a șocat pe toată lumea prezentă.

„Păi a spus, nu folosind cuvântul ăsta, dar martorul lui a venit și a spus că eu «m-am întins» cu tot fotbalul românesc. A dat și nume… Ferească Dumnezeu! Deci oamenii ăia… Tot fotbalul românesc, toți oamenii importanți. Toată crema… Gigi, Giovanni, Cristi Borcea, Florin Răducioiu… A spus numele astea la audierile de la Tribunal. Și l-a întrebat judecătorul: «Aveți probe pentru așa ceva?». Asta a spus martorul lui Reghe. Și era fericit”, sunt dezvăluirile uluitoare făcute de Anamaria Prodan, potrivit Fanatik.

„Și Reghe ce a zis? Că tu ești o femeie ușoară, toată viața ai fost așa și că l-ai înșelat cu toți. A zis și Reghe asta, dar nu cu cuvintele astea…”, a intervenit moderarorul.

„Păi da… Și el a fost audiat. În viziunea lui, Anamaria Prodan, mama băiatului său, așa este, după declarația de la Tribunal. Dar când se va închide ședința, avocatul va scoate de la grefier tot, mergem frumos la judecată, ca să nu mai stăm să ne certăm… Vorba avocatului… «Ana, nu te bucuri că o să câștigi bani?». Să vină și el, să vină și Dinte ăsta, cum îl cheamă, să plătească”, a continuat impresara.

„Că m-am dus și l-am bătut pe Dan Alexa, că i-am aruncat hainele, i le-am tăiat, a venit Poliția… Că eu trăiam cu Alexa, eram un cuplu”

Anamaria Prodan a reacționat vehement la aceste acuzații, calificându-le drept calomnii și respingându-le în totalitate. Ea a subliniat că toate aceste afirmații sunt menite să o denigreze și să-i afecteze imaginea publică, dar și pe cea a familiei sale. Impresara a fost fermă în declarații și a afirmat că, în ciuda tuturor acestor atacuri, va continua să lupte pentru dreptatea ei și a copiilor săi.

„Da! Și niște declarații că am furat niște chei de la un hotel din Călărași sau Giurgiu, nu știa exact, era total pe dinafară, că m-am dus și l-am bătut pe Dan Alexa, că i-am aruncat hainele, i le-am tăiat, a venit Poliția… Că eu trăiam cu Alexa, eram un cuplu. Că le-am aruncat hainele de la nu știu ce etaj la un hotel, lui Alexa și iubitei sale, a venit toată lumea, recepționerul l-a chemat pe el, a venit cu aparatură, dar nu a mai apucat să filmeze, că nu și-a dat seama…

L-a întrebat avocatul meu: «Erai la un ziar de scandal, de ce nu ai dat subiectul ăsta? Că era ceva extraordinar» / «Păi m-a rugat Reghecampf să nu dau». Mă uitam la ei, la amândoi… Și am rugat-o pe doamna grefier să consemneze tot, cu amănunte. «Domnule judecător, vă rog să-l întrebați unde s-a întâmplat, la ce hotel, cu ce patron a vorbit, cine i-a vândut acest pont, unde stăteam eu acolo».

Laur făcea «Ea un an de zile nici n-a venit pe la mine. Ne vedeam o dată pe an. Nu l-a crescut ea pe Bebe». Mă uitam la el și nu-mi venea să cred. Nu ai cum să decazi așa. De ce ai face asta? Ca să dovedești că acest mariaj s-a încheiat din cauza mea, câte infidelități și cât de nenorocită am fost eu…

Păi și dacă era așa, nimeni nu are nicio dovadă? «Nu, n-avem dovezi!». Domnu Petrișor, nu aveți nicio dovadă, nu aveți filmări, nu aveți martori? «Nu, dar știu eu. Mi-a zis mie un recepționer». Păi dacă nu știți hotelul unde ați fost, nu știți ce s-a întâmplat, nu cunoașteți recepționerul, nu cunoașteți patronul, nu știți nimic…

„Pe Anamaria Prodan o cunoașteți?” / „Ah, am văzut-o trei minute în viața mea”. Zic «Atât m-ai văzut tu pe mine în viața ta? Hai să facem altfel… Pe Whats App avem numărul tău de telefon, toate amenințările și tot ce voiai tu să faci cu mine ca să-l facem de râs pe Reghecampf»”, sunt alte dezvăluiri incredibile făcute de Anamaria Prodan din culisele procesului de divorț cu Laurențiu Reghecampf.

„Era hilar, râdeau judecătorii, râdeam noi la un moment dat”

Procesul de divorț dintre cei doi a fost unul extrem de public, presărat cu acuzații, scandaluri și declarații incendiare. Deși Reghecampf și Prodan au fost considerați cândva un cuplu solid, separarea lor a devenit una dintre cele mai urmărite și controversate din lumea mondenă românească. Cu toate acestea, Anamaria Prodan rămâne puternică și determinată să își apere reputația, respingând acuzațiile aduse de fostul soț și susținând că adevărul va ieși, în cele din urmă, la iveală.

„Cu dovezi… Pe Whats App, scrise… Îți dai seama, era hilar, râdeau judecătorii, râdeam noi la un moment dat. Nu mai era supărare, era deja ceva hilar. Iar unul dintre judecătorii din complet îi spunea că e sub jurământ, să aibă mare grijă. Când îi spunea asta se speria, dădea puțin înapoi. «Nu știu, dacă trebuie, eu îl aduc pe patronul de la hotel, îl aduc pe recepționer».

Eu când am arătat mesajele cu acest băiat, îmi cerea 300 împrumut, îmi spunea «stai că-ți arăt eu ce voia să-ți facă Gigi Becali…». Avem tot, o să le depunem la Instanță. Ferească Dumnezeu! Nici nu vreau să deschidem subiectul ăsta, pentru că Gigi Becali e un om cu frica lui Dumnezeu, nu are timp de așa ceva, nici el, nici Borcea, nici Giovanni, nici Victor…

Le pun la Instanță și de acolo să plătească băiatul ăsta pentru tot ce a făcut. Crede-mă că este o nebunie ce a făcut. Și în Instanță, dar și la emisiunea lui Capatos.

Când a văzut ce se întâmplă, că totul era hilar și că avocatul lui era disperat, Laur s-a pleoștit! Și după ce a văzut doamna judecător mesajele omului, cum vorbea despre el martorul lui, poze și mesaje cu cine trăia Reghe, că-mi dă el tot… tăcea!”, și-a încheiat Anamaria Prodan seria dezvăluirilor.

