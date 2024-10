În diferitele interviuri de presă, atât Anamaria Prodan, cât și Laurențiu Reghecampf au declarat că își doresc cu ardoare să divorțeze și să încheie scandalul. Cu toate acestea, ei nu au ajuns la un numitor comun, mai ales după declarațiile lui Valentin Petrișor alias Dinte, martorul lui Laurențiu Reghecampf, care a făcut acuze grave la adresa impresarei.

Astfel, la ultimul termen de judecată, pe 9 octombrie, instanța a rămas în pronunțare. Ieri, pe 25 octombrie, judecătorii au publicat pe portal.just.ro decizia pe care au luat-o. Instanța nu s-a pronunțat, judecătorii au amânat decizia pentru data 11 noiembrie.

„Termen 25.10.2024 Reghecampf Anamaria vs Reghecampf Laurențiu Tribunalul Ilfov Dosar nr. 30005/94/2021 Amână pronunţarea la data de 11.11.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.10.2024”, se arată în soluția instanței publicată pe portal. just.ro, publicată de Click și verificată de Libertatea.

Între timp, avocatul Anamariei Prodan a depus în fața instanței dovezi că martorul lui Laurențiu Reghecampf minte.

Ce a declarat martorul lui Laurențiu Reghecampf despre Anamaria Prodan

„Ea nu renunță la divorț, vrea să păstreze și numele, vrea vreo 20.000-30.000 de euro pe lună pentru un copil de 12 ani. Inclusiv astăzi am auzit-o pe hol când zicea: hai să o mai amânăm, hai s-o mai ducem, hai s-o mai lungim”, a spus Valentin Petrișor, alias Dinte.

De-a lungul timpului, Anamaria Prodan a precizat că Laurențiu Reghecampf nu s-ar mai fi implicat deloc în viața fiului lor. „Nici nu s-a pus problema de așa ceva vreodată! Nu s-a discutat vreodată așa ceva! Mincinoși! Și mărturie mincinoasă… O să scoatem declarația de martor a lui și o s-o facem publică și pe urmă o să-l dăm în judecată pentru tot ce a spus, plus plângere penală pentru mărturie mincinoasă”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!

În prezent, Laurențiu Reghecampf are o relație cu Corina Caciuc, femeia pentru care și-a părăsit soția. Antrenorul a devenit și tatăl a doi băieți alături de actuala parteneră din viață. Și Anamaria Prodan și-a refăcut viața după despărțirea de antrenor, iar în prezent trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ronald Gavril, un boxer profesionist.

