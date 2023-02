Într-un moment de sinceritate și emoție, Ștefania Stănilă i-a povestit lui Carmen Grebenișan, colegei sale de echipă, ce a trăit în copilărie. A suferit mult când l-a pierdut pe tatăl ei, lui îi dedică acum toate punctele pe care le obține în competiție.

„Multă lume nu știe prin ce am trecut. Eu vin dintr-o familie modestă, tatăl meu a lucrat în mină, de-aia s-a și îmbolnăvit. El lucra subteran și de acolo a apărut și cancerul lui. El oricum era, adică avea probleme dinainte, tot făcea drumuri la Constanța, la sanatoriu”, a spus Ștefania, vizibil emoționată.

Tatăl campioanei la gimnastică a suferit de cancer, a fost operat, însă medicii n-au reușit să îl salveze. „Mă rog, a făcut într-o zi febră foarte mare, a făcut febră 42. După aia l-a dus la ambulanță, s-a dus la spital, l-a operat și a aflat că are cancer la ficat.

Nu realizam la momentul ăla foarte multe, pentru că eram foarte micuță, nu aveam nici 9 ani împliniți. Ultimele lui cuvinte au fost că își dorește să fiu o campioană. Îmi amintesc absolut tot, parcă a fost ieri”, a mai zis ea la Survivor 2023, în discuția cu Carmen Grebenișan, care asculta marcată amănuntele neștiute din viața Ștefaniei.

Recomandări De ce l-au condamnat judecătorii pe Mario Iorgulescu la 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare: „Complet indiferent față de urmările acțiunilor sale”

„El mereu și-a dorit, ca orice s-ar întâmpla cu el, dacă se întâmplă să moară, să fie la Piatra Neamț, acolo unde sunt și părinții lui. Asta a fost dorința lui.

Și mama mea văzând că se agravează lucrurile a decis să mergem cu toții la Piatra Neamț, ca să fie acolo, să-i îndeplinim dorința. Iar în data de 20 decembrie… eu nu realizam foarte multe. E greu și încerc să fiu tare, să fiu puternică pentru mama mea care e sufletul meu.

M-a chemat la el și ultimele lui cuvinte au fost că își dorește să ajung o campioană. Îmi zicea chestia asta destul de des, dar aia a fost ultima oară, ultimele cuvinte pe care le-am auzit de la el. Legat de tatăl meu… ideea e că îl port mereu în suflet”, a mai zis Ștefania Stănilă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cu lacrimi în ochi, Carmen Grebenișan și-a ascultat emoționată colega, iar, la final, s-au îmbrățișat. „Cred că dacă mi s-ar întâmpla asta nici nu știu dacă aș fi fost la fel de puternică cum e ea.

Recomandări Puțin curaj, domnule Ciolacu! Ce-i lipsește PSD ca să fie cu adevărat un partid de stânga

Nici nu pot să îmi imaginez cât de greu poate să fie pentru un copil de 9 ani să treacă prin toate lucrurile astea. Pot să empatizez poate o mică parte”, a susținut Carmen.

Cine e Ștefania Stănilă

Alina Ștefania Stănilă, născută pe 27 decembrie 1997, este o fostă gimnastă care participă la Survivor România 2023, în echipa Faimoșilor. Ea a câștigat medalia de aur la Campionatul European din 2014, la proba pe echipe, iar în anul 2012, la Bruxelles, a obținut bronzul pe echipe și argintul la sărituri, scrie protv.ro.

Ștefania Stănilă, care a fost colegă cu Sandra Izbașa și Larisa Iordache, pe vremea când făcea gimnastică, s-a retras din activitate și a devenit instructor.

Ștefania Stănilă, concurentă la „Survivor România” 2023

„Îmi doresc din suflet să câștig această competiție. Parcă deja mă văd în finală. Faptul că am făcut gimnastică timp de 13 ani este un mare atu. Clar o să mă ajute mult mai mult în competiție. O latură ascunsă nu cred că există neapărat… sunt o persoană bună și mă integrez în orice grup. Acolo, dacă o să fac și foamea, poate o să fiu recalcitrantă, nu știu cum o să reacționez.

Merg într-un mediu nou, cu oameni noi și, la un moment dat, inevitabil o să apară dramele. Am crescut destul de greu, eu am plecat la 6 ani de acasă, am stat departe de părinți. Când aveam 9 ani, tatăl meu a murit. El a fost motivația să continui cu sportul”, a spus Ștefania Stănilă la PRO TV, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

GSP.RO Viața unui străin mutat într-un mic oraș din România. E uimit de ce a ajuns să facă atunci când pleacă de acasă: "Pe bune!"

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Amza Pellea, fotografie rară din ziua nunții. Cine a fost iubita lui soție. Povestea lor de dragoste parcă a fost din filmele americane

Observatornews.ro Structura anului școlar 2023-2024. Ministerul a publicat un calendar greşit. Ce se întâmplă cu vacanţa de Paşte şi când încep cursurile

Știrileprotv.ro Un muncitor din Vaslui a murit în prima zi de muncă, la Veneția. La doar 30 de ani, Marian a căzut subit din picioare. Ce vor anchetatorii să afle acum

FANATIK.RO Cum arată apartamentul din Ilfov în care au locuit două chiriașe până acum câteva zile. Proprietarii, șocați de ce au descoperit

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 14 februarie 2023. Racii ar fi bine să evite orice fel de exagerare, de la cheltuieli la discuțiile cu cei din mediul de la serviciu

PUBLICITATE SFERTUL DE POVESTE. Ce e NABU și de ce să facă parte din viața copiilor