Vica și-a luat cățelul chiar și la salonul de înfrumusețare

De când l-a adus acasă, atât Vica, cât și fiul ei au devenit dependenți de Puppy, cățelușul al cărui preț depășește 1.000 de euro. Lituanianca nu se desparte de el nici măcar atunci când merge să-și facă manichiura! Vica s-a prezentat la deschiderea unui salon de înfrumusețare cu cățelul în poșetă.

Micul Puppy stă cuminte în poșeta scumpă a stăpânei

„De când a venit în familia noastră, nu ne putem dezlipi de el. La ce față are, nu mă lasă sufletul să-l las acasă. Pentru că am venit la Constanța, la deschiderea salonului, alături de Edan, nu puteam să-l las pe Puppy în București. Nici nu stă singurel. Plus că este și foarte cuminte. Cât timp mi-am făcut eu manichiura și m-am coafat, el a așteptat cumințel. După ce Joy, cățelul pe care îl aveam de 9 ani, a făcut infarct, l-am luat pe Puppy pentru a ne alina durerile. Și Edan e topit după el”, ne-a mărturisit Vica.

Alături de fostul cățel, Joy

Dacă la saloanele de înfrumusețare îl ia fără nici cea mai mică problemă, atunci când pleacă în vacanță, Vica îl lasă pe Puppy în grija „fratelui” mai mare, Edan, și a bonei.

