Odată cu venirea vremii frumoase, vedetele încep să iasă din case și să profite de soarele generos din Capitală. Printre ele se numără și Vica Blochina, care a fost surprinsă în ipostaze rare alături de bărbatul care pare să o facă extrem de fericită.

Cunoscută pentru discreția sa atunci când vine vorba despre viața amoroasă, Vica Blochina nu a oferit prea multe detalii despre relațiile sale. Totuși, imaginile recente spun totul: vedeta pare mai împlinită ca niciodată.

Cei doi au fost surprinși la o ieșire relaxată în oraș, în compania prietenilor, printre care s-au numărat și Maria Constantin și soțul ei, Robert Stoica. După câteva ore petrecute la masă, grupul s-a îndreptat spre mașini, însă adevăratul spectacol a început abia atunci. Îndrăgostiții au fost surprinși râzând și ținându-se de mână, fără să se desprindă unul de celălalt.

Partenerul Vicăi s-a arătat extrem de atent și grijuliu, iar chimia dintre ei a fost evidentă în fiecare gest, potrivit cancan.ro.

Pe lângă conexiunea evidentă, cei doi au atras atenția și prin ținute. Vica Blochina a ales o ținută casual-chic: sacou negru oversized, top decoltat și jeanși deschiși la culoare, completați de ochelari de soare și accesorii atent alese. La rândul său, iubitul misterios a optat pentru un outfit în tonuri clasice: jachetă neagră, pantaloni negri și cămașă albă.

Cum se împacă Vica Blochina cu porecla de „cea mai cunoscută amantă din România”

Vica Blochina, originară din Lituania și stabilită în România de mai mulți ani, a vorbit recent despre eticheta de „cea mai cunoscută amantă din România”. Această poreclă, care i-a influențat imaginea publică, a fost subiectul unei discuții deschise în cadrul unui podcast realizat de Anamaria Prodan.

Vica Blochina a recunoscut că această poreclă a fost un factor important în creșterea notorietății sale. Deși a fost adesea judecată mai aspru decât alte persoane aflate în situații similare, vedeta afirmă că a învățat să accepte acest aspect al trecutului său.

„Acum asta e, cu asta defilăm. Am devenit cunoscută, dacă asta a fost karma mea, să devin cunoscută sub acest nume, «amantă», dar măcar îmi asum. 99% din populație au trecut prin povestea asta, singura care a rămas cu această etichetă sunt eu. Dacă stăm să ne gândim la multe persoane publice, pe care noi le cunoaștem…”, a declarat ea.

În discuția cu Anamaria Prodan, aceasta a adăugat că, deși nu i-a fost ușor să fie privită astfel, nu mai simte nevoia să se justifice. „Pe mine nu mă interesează. Fiecare face ce vrea. Eu asta sunt, nu stau să mă justific față de nimeni, atâta timp cât eu mă simt bine. Știu unde am greșit, știu ce era de ajustat la un moment dat, dorm liniștită, nu fac nimănui rău. Cred că am spălat karma deja după atâția ani”.

