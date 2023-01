Faimoșii au câștigat săptămâna aceasta jocul de imunitate la Survivor România 2023 împotriva Războinicilor cu 10 la 6. Chiar dacă au ieșit învingători, ei nu s-au bucurat la final, căci Vica Blochina a leșinat imediat după încheierea jocului.

Deodată, ea și-a dus mâinile la față și a început să plângă. „Îi e rău lui Vica, măi! Doctor! Teo! Domnul Teo”, au strigat Faimoșii când au văzut că Vicăi i s-a făcut rău. Aceasta și-a pierdut cunoștința, colegii ei i-au dat cu apă pe față, apoi au întins-o pe bancă.

Treptat, Faimoasa și-a mai revenit și a fost dusă pe brațe la medic de colegii ei de echipă. „N-are aer! Ușor cu capul!”, au mai strigat disperați Faimoșii. Vica Blochina a fost tratată de medicul care e mereu pe platou, la filmările Survivor 2023, în Republica Dominicană.

Daniel Pavel: „Vica Blochina a acuzat o stare de epuizare”

Ulterior, Vica Blochina a lipsit de la ceremonia după jocul de imunitate, când Faimoșii au primit totemul care le oferă siguranța că săptămâna aceasta niciunul din echipă nu va fi eliminat. „Vica nu se află în rândurile Faimoșilor după cum puteți vedea, la finalul jocului a acuzat o stare de epuizare, este în cortul medicului, sub observația domnului doctor.

Vom informa cu amănunte, totul este în regulă”, a spus prezentatorul Daniel Pavel.

„Sper să mă fac bine, să pot intra la joc”

În aceeași ediție a avut loc și consiliul de nominalizare, unde Războinicii au fost nevoiți să voteze concurenții pe care îi trimit spre eliminare. La acest consiliu au fost prezenți și toți Faimoșii, Vica Blochina și-a revenit și a făcut declarații despre starea ei de sănătate, după ce i s-a făcut rău.

„Nu mă simt încă foarte bine, mă doare capul, dar nu știu tot ce s-a întâmplat, nu-mi amintesc. Nu am avut putere în mâini și picioare, nu am putut să țin nici un pahar de apă”, a spus ea la Survivor 2023.

Și a continuat: „Experiența Survivor este foarte grea pentru mine. În momentele acestea îmi doresc să merg acasă. (…) Sper să mă fac bine, să pot intra la joc. Mulțumesc colegilor care m-au susținut!”.

La jocul pentru imunitate, Vica Blochina a intrat de două ori pe traseu și a adus un punct, ea a învins-o pe Codruța din echipa Războinicilor.

Cine este Vica Blochina din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2023

Vica Blochina are 47 de ani și s-a născut pe 8 august 1975, în Lituania. S-a stabilit în România în urmă cu foarte mulți ani, iar aici s-a afirmat ca dansatoare într-un club din București. Ea a făcut parte dintr-o trupă de balet din țara sa natală.

În copilărie, Vica Blochina a locuit într-un apartament cu trei camere alături de familia sa. Nu s-a plâns niciodată de viața pe care a trăit-o în Lituania. „Nu pot să spun că am crescut într-o familie săracă, știi? Vin din Lituania, o țară mică, cu 3,8 milioane de locuitori. Am crescut într-o familie normală, cu multă iubire, dar și cu un tată foarte sever, care mă certa și mă bătea. Eram războinică de mică”. Vedeta are 1,75 m înălțime și o greutate de 65 de kilograme. Vica Blochina este blondă cu ochii albaștri.

Timp de 16 ani, ea a avut o relație ascunsă cu Victor Pițurcă și împreună au un băiat în vârstă de 14 ani, Edan.

Vica Blochina a trecut prin multe ca Victor Pițurcă să recunoască băiatul, el fiind căsătorit și având deja doi copii cu soția sa. Pentru a demonstra că este copilul antrenorului, Vica Blochina a solicitat un test de paternitate. După ce testul ADN a arătat că este copilul lui, Victor Pițurcă i-a plătit o pensie alimentară de 50.000 de euro retroactiv și câte 2.900 de euro pe lună pentru creșterea fiului său.

