Ultimele zile ale lui DOC în cadrul competiției „Survivor România” au fost pline de tensiune, având un conflict dur cu Ada Dumitru. Cei de acasă nu l-au mai votat pe DOC, așa că, acesta a fost nevoit s plece acasă. Vica Blochia a făcut primele declarații despre el și Ada.

„Am urmărit cu sufletul la gură, mai ales că eu i-am votat încontinuu pe Doc și Ionuț Iftimoaie. Să ne înțelegem, eu nu susțin violența, de niciun fel, însă l-am votat pe Doc pentru omul care este. Cine a urmărit cu atenție „Survivor România”, poate să vadă că tot ce a zis Doc despre fiecare concurent în parte este adevărat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Doc este un bărbat foarte inteligent, doar că nu știe să-și gestioneze stresul și răbufnește. Însă repet, dacă ar fi folosit tonul potrivit, poate ar fi avut de partea lui mai mulți telespectatori și nu ar fi plecat acasă. Eu consider că merita să mai stea în competiție”, a povestit Vica pentru Ego.

„Cât despre ultimul conflict dintre Doc și Ada, oamenii de acasă văd singuri adevărul. Cine pe cine a provocat. Ada provoacă pe toate părțile.

Efectiv din toate punctele de vedere. Păi ea chiar umblă dezbrăcată, și când zic dezbrăcată, mă refer la complet goală, pe plajă, în fața bărbaților. Nu este tot o provocare, mai ales în condițiile de la „Survivor”? În plus, ea este genul de persoană care la început se dă bine pe lângă un om, ca apoi să-l atace. Așa a făcut și cu mine, doar că eu am văzut din prima clipă caracterul ei. Ea a venit la mine la începutul competiției, a căutat să se împrietenească, urmărindu-și interesul, iar atunci când am plecat s-a bucurat cel mai mult și a făcut și un comentariu care nu își avea rostul”, a mai povestit vedeta.

Ce spune despre relația cu Ada

„Cât despre Ada, nu pot să zic că m-au deranjat foarte tare comentariile și acțiunile ei vizavi de mine, pentru că eu am zis de la bun început că nu am mers la Survivor să îmi fac prieteni, cu atât mai mult pe una ca ea. Ada pentru mine este doar o femeie care ori și-a ales prost strategia de supraviețuire în concurs, ori a confundat Survivor cu mahalaua.

Nu poți să pozezi în victimă atunci când tu provoci toate scandalurile și când provoci oamenii la ceartă. Să vedem acum care este următorul pe care îl ia în vizor și începe să-l „toace” pe toate părțile, cum a făcut-o cu Doc. Sper din tot sufletul să nu-i mai facă nimeni jocul și să înceapă să o ignore complet”, a completat Vica.

