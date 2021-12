Chiar în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, Daciana Sârbu a atras atenția cu imaginile postate pe Instagram, acolo unde are peste 14.000 de urmăritori. Soția lui Victor Ponta a distribuit în spațiul public două imagini de familie de la ședința foto făcută cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

În prima fotografie apar ei doi alături de cei trei copii ai lor. Este vorba despre Andrei, în vârstă de 18 ani, băiatul lui Victor Ponta din căsnicia cu Roxana Ponta. Alături de el e Irina, în vârstă de 13 ani, fiica Dacianei și a lui Victor Ponta.

Sus, între cei doi părinți ai ei, este Maria, fetița pe care Daciana Sârbu și Victor Ponta au adoptat-o. Cei trei sunt protagoniștii următoarei poze. Părinții își îmbrățișează puternic copilul care își ține de gât mama.

„Ce drăguți sunteți! Iar tu radiezi! (…) Crăciun fericit! Se citește fericirea pe chipurile voastre. (…) Sărbători binecuvântate!”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor pe contul de Instagram al Dacianei Sârbu.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță în 2020

În decembrie 2020 s-a aflat că Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță. Micuța avea 6 ani pe atunci. Daciana Sârbu a fost invitată în podcastul lui Mihai Morar și a făcut mărturisiri despre fetița adoptată.

„În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers natural. Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată şi să nu-i dăm camera ei. Ea şi-a dorit mult o soră şi era fericită. Nu ştia ce o aşteaptă exact, dar având suportul lor lucrurile au mers şi mai uşor. E nevoie de multă iubire şi multă atenţie. Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine şi poţi să muţi munţii. Dacă ai un partener care îţi dă curaj, poţi. Am luat decizia când eram toţi”, a povestit Daciana Sârbu.

Aceasta a mai povestit și cum a decurs prima întâlnire cu Maria, fetița pe care au adoptat-o. „Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva. Am văzut-o pe Maria şi am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple”, a mai declarat Daciana Sârbu.

