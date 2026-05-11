Mai mult, instituțiile statului au ajuns acum să trimită cetățenii către platforme private, ceea ce în final creează costuri suplimentare și nervi.

Marea digitalizare a statului, începută în urmă cu 10 ani prin activarea portalului Ghișeul.ro, culminează în acest an cu terminarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin care statul român și-a asumat mai multe programe de investiții în dezvoltarea infrastructurii sale.

Digitalizare fără opțiuni

Mai grav este că unele instituții publice s-au „digitalizat” în sensul că au eliminat total posibilitatea de depunere a actelor la ghișee, ceea ce mai departe lovește în cetățenii fără competențe.

Și nu sunt puțini: un raport al Eurostat citat de DailyBusiness arată că România este codașa Europei, având doar 31,8% dintre cetățeni pregătiți digital.

Astfel, două treimi din cetățeni pur și simplu nu au nicio treabă cu digitalizarea, iar ei devin practic „invizibili” pentru primăriile și instituțiile care nu mai acceptă lucrul la ghișeu.

Primăriile Sectoarelor 3 și 4 din București sunt printre cele care se laudă că fac toate activitățile online.

Digitalizarea administrației în România: cererile online se completează pe calculatoarele de la ghișee

Multitudine de platforme

Chiar și cei cu competențe se lovesc apoi de următorul „zid”: fiecare instituție are propria platformă, propriul site, unde trebuie să te înregistrezi, să fii verificat, să treci de toți pașii.

Ca apoi să nu meargă.

„De la 1 decembrie 2025, la Primăria Sectorului 3 totul se face exclusiv online. Am încercat să fac programare prin platforma de pe site-ul Direcției de Taxe și Impozite Sector 3, dar nu merge. Dă erori, practic nu am putut să fac nimic. Le-am și scris pe email, dar mi-au spus că ei nu pot să îmi facă programare pe mail și că trebuie să fac online. Mi-au trimis din nou link către platforma lor și către ConectX”, spune un cetățean care acuză că s-a lovit de birocrația online.

Privatizarea birocrației

Platforma ConectX nu este de stat, ci este privată. Conform Ziarului Financiar, aceasta a fost creată de George Anghel, fost co-leader al proiectului Ghişeul.ro şi Gabriel Al-Baba.

Platforma a fost creată cu 10 milioane de euro și integrează peste 80 de instituții ale administrației publice locale.

Poți, de exemplu să accesezi DGASPC Sector 2, Direcția Taxe și Impozite de la Sectorul 3, Consiliul Județean Brașov, Protecția Copilului, poți cere ajutor pentru energie, ajutor social sau de înmormântare, poți cere asistență de sănătate, poți cere certificate de urbanism, autorizații de acces la drumuri sau poți înscrie copiii la școală sau grădiniță.

„E un coșmar”

Numai că aceasta necesită certificate digitale pentru a putea semna documente. Care costă. Iar alte probleme izvorăsc din modul cum e gândită.

„Știu problema. Și eu m-am lovit. Platforma ConectX înțelegea că o asociație trebuie să fie reprezentată doar de președinte, care să aibă semnătură calificată. Cerințe care nu există în lege. Pui un fel de cerber privat în fața primăriei. E un coșmar de digitalizare. În loc să simplifice lucrurile, pur și simplu enervează oamenii”

Bogdan Manolea, președinte al Asociației pentru Tehnologie și Internet

Când platforma nu știe toate spețele

Problema este că inclusiv pentru cei care se descurcă cu internetul și gadgeturile, platforma pur și simplu nu este gândită pentru multitudinea de spețe care pot exista în realitate.

La sediul din Direcției Taxe și Impozite Sector 3 din strada Câmpia Liberății angajații era instruiți să ofere asistență tehnică cetățenilor. Doar că ei recomandau și foloseau doar ConectX, nu platforma proprie a primăriei.

Joi la ora 11, era deja o hărmălaie de nedescris. Înăuntru, cam 50 de oameni înghesuiți, plus o mână de angajați ai direcției.

Vreo 20 de oameni stăteau la coadă pentru a-și activa contul pe ConectX. Această procedură se face la ghișeu.

Digitalizarea administrației în România: cererile online se completează pe calculatoarele de la ghișee
Coadă la ghișeele de taxe și impozite pentru activarea conturilor online la Sectorul 3 Foto: Libertatea

Paznicul dă oamenilor formulare de hârtie pe care să le completeze ca să se înregistreze pe ConectX.

Apoi, când îți vine rândul stai pe scaun, prezinți buletinul, ți se fac procedurile, aștepți e-mail de confirmare, introduci cod. Simplu.

Doar că nimic nu e simplu. În unele cazuri, activarea a durat chiar și jumătate de oră. Sistemul pur și simplu nu trimitea datele pe e-mail. Timp în care coada nu se mișca.

Multitudini de probleme

În alte cazuri nu merge deloc. Cei care au buletine noi, mici, cu cip, sunt fără rezolvare. Platforma nu le recunoaște actele. Angajații pur și simplu ridicau din umeri.

La coadă vin în principal persoane vârstnice. O bunică de 69 de ani avea o problemă specifică: „Am o problemă la Cadastru, mi s-a găsit după măsurători că am o suprafață mai mică decât în acte, acum trebuie să depun noile acte”.

Altei pensionare i s-a calculat un impozit mai mare decât trebuie și acum a venit să rectifice situația.

Un tânăr corporatist, la costum și cu ochelari e digitalizat: a făcut toate procedurile online, dar nu i s-a activat contul. Deja totul durează de patru zile și nu a primit niciun răspuns. E supărat ca a trebuit să își ia liber de la muncă pentru a sta la coadă.

Un cuplu are altă problemă: vrea să facă un transfer de dosar, după ce s-a mutat.

O domnișoară și-a vândut mașina, are nevoie de atestat fiscal. Acum stă la coadă pentru activarea contului de ConectX.

O doamnă îmbrăcată gros a venit după o adeverință. I se spune scurt că nu mai există program la ghișeu. Începe să se certe zgomotos la telefon cu fiica, care nu înțelege cum de nu se mai pot lua acte de la ghișee.

O pensionară tunsă scurt renunță la statul la coadă: „Ies afară, nu mai avem aer aici”. „Respirăm oxigen online”, izbucnește, ironic, un tânăr din coadă, nemulțumit și el de așteptare.

Termen de 20 de zile pentru un simplu act

Angajatele direcției se plimbă printre oameni și îi întreabă pe fiecare ce problemă au. Încearcă să îi ajute punctual. Sunt bine intenționate, dar problemele le copleșesc.

Li se spune oamenilor că după crearea contului și cererea online termenul de rezolvare este de 20 de zile.

Doar că unele probleme nu au niciun fel de rezolvare digitală.

Un cuplu este deja nervos. Cei doi au un contract de vânzare a unei locuințe: „În 30 de zile expiră contractul, ar trebui să faceți mai repede!”

„S-au dat afară 50 de oameni, sunt multe lucrări…”, vine replica angajatei.

O altă persoană a vândut un mijloc de transport înregistrat la primărie. A depus actele online, dar a venit să predea numărul și talonul: „Nu se poate teleporta online, tot trebuie venit la ghișeu”.

Cereri asistate

După ce li se activează conturile online, cei interesați stau la alte cozi. În sală există patru calculatoare la care oamenii trebuie să se pună și acolo să își facă cererile „online” pentru ce au nevoie.

Aici totul se desfășoară cu viteza melcului: dacă înainte angajații de la ghișee preluau ei munca după ce cetățenii veneau cu actele, acum fiecare contribuabil trebuie să își introducă datele, să scaneze buletine și documente, să nu greșească CNP-uri, să plătească certificate digitale.

La absolut fiecare rând, angajatele direcției îi ghidează ce să bifeze și să completeze, la fel ca și casierele de la supermarketuri care ajută copiii și bătrânii la casele digitale.

Acuzații de discriminare

Bogdan Manolea de la Asociația pentru Tehnologie și Internet acuză statul că își discriminează propriii cetățeni.

„Este o discriminare. Statul te obligă la ceva, dar nu te lasă să faci acel ceva. E kafkian! Primăriile te obligă să faci asta, să folosești platforme precum ConectX, dar ar fi trebuit să existe alternative. De exemplu, la plăți ai Ghișeul.ro, dar poți plăti taxele locale și prin CEC sau Poșta Română. Nu toți oamenii sunt la fel, nu toți avem aceleași competențe”, susține acesta.

„Administrația trebuie să fie pentru toți. Dar pe ei îi interesează doar de ei. E o problemă cronică. Această digitalizare se face contra cetățeanului”, conchide expertul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat adevărul neștiut despre fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina. Mulți nici nu bănuiau acest lucru
Viva.ro
S-a aflat adevărul neștiut despre fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina. Mulți nici nu bănuiau acest lucru
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Cine e românca invitată de Laporta să stea în loja VIP la Barcelona - Real
GSP.RO
Cine e românca invitată de Laporta să stea în loja VIP la Barcelona - Real
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
GSP.RO
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
Parteneri
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Val de frig cu ploi, grindină, vijelii și risc de inundații în România. De azi, vremea se strică în mai multe zone
Știri România 10:05
Val de frig cu ploi, grindină, vijelii și risc de inundații în România. De azi, vremea se strică în mai multe zone
Angajații din Guvern vor prime de 15.000 de lei: „Nu este normal să avem salarii de 4.500 de lei”
Știri România 08:48
Angajații din Guvern vor prime de 15.000 de lei: „Nu este normal să avem salarii de 4.500 de lei”
Parteneri
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Adevarul.ro
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un sponsor al regimului Trump
Fanatik.ro
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un sponsor al regimului Trump
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Marian Godină a fost eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani ar fi primit de la Antena 1 pentru participarea în show
Stiri Mondene 09:56
Marian Godină a fost eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani ar fi primit de la Antena 1 pentru participarea în show
Cum arată cele patru rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Apariția de la miezul nopții i-a lăsat fără cuvinte pe invitați
Stiri Mondene 09:38
Cum arată cele patru rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Apariția de la miezul nopții i-a lăsat fără cuvinte pe invitați
Parteneri
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
TVMania.ro
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
ObservatorNews.ro
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Fetele cu medalie de bronz și-au cerut drepturile financiare: „De doi ani...
GSP.ro
Fetele cu medalie de bronz și-au cerut drepturile financiare: „De doi ani...
Parteneri
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Mediafax.ro
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere a războiului
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere a războiului
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață. Actorul a fost aplaudat la scenă deschisă
KanalD.ro
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață. Actorul a fost aplaudat la scenă deschisă

Politic

De ce Nicușor Dan are un an de mandat ca președinte și nu a schimbat șefii SRI și SIE. Ludovic Orban: „Este împachetat de serviciile secrete”
Politică 07:38
De ce Nicușor Dan are un an de mandat ca președinte și nu a schimbat șefii SRI și SIE. Ludovic Orban: „Este împachetat de serviciile secrete”
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Politică 10 mai
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
Fanatik.ro
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea